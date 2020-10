Lufthansa-Zentrale nahezu verwaist

Frankfurt.Die Lage bei der Lufthansa verschärft sich weiter, auch wenn es der Vorstand geschafft hat, dass das Geld langsamer zur Neige geht als bislang. Mittlerweile dauert es zwei Stunden, bis eine Million Euro weg ist – und nicht mehr eine Stunde wie am Anfang der Corona-Pandemie.

Aber das ist auch die einzige ansatzweise positive Nachricht, die der Lufthansa-Vorstand am Sonntagabend in einem Brandbrief an die Beschäftigten mitteilen kann. Insgesamt wird es immer kritischer: Hatte Vorstandschef Carsten Spohr im Sommer noch gehofft, im Winter mit der Hälfte der normalen Kapazität fliegen zu können, spricht er jetzt von nur noch „maximal einem Viertel“. Dabei werden auch diese Flüge nicht voll besetzt sein. So werde die Zahl der Passagiere voraussichtlich bei „weniger als einem Fünftel des Vorjahreswertes“ liegen.

Der Vorstand versetzt die Airline unter „schwierigsten“ Bedingungen in den „Wintermodus“. Man fliege in den nächsten Monaten etwa auf dem Niveau von Mitte der 1970-er Jahre – mit gerade noch 80 Flugzeugen. 125 Flugzeuge, die eigentlich im Winter fliegen sollten, bleiben am Boden. Vor der Krise verfügte die Lufthansa im Konzern über insgesamt 760 Jets. Fest steht mittlerweile, dass 150 dauerhaft aus dem Verkehr genommen werden, auch der doppelstöckige Airbus A 380.

„Nach einem Sommer, der uns allen Anlass zur Hoffnung gegeben hat, befinden wir uns jetzt wieder in einer Situation, die in ihren Auswirkungen einem Lockdown gleichkommt“, schreibt der Vorstand. Die Lage ist so dramatisch, dass Spohr und seine Kolleginnen und Kollegen einen noch schärferen Stellenabbau an die Wand malen. Bisher war die Rede von etwa 26 000 Jobs, die wegfallen dürften. Jetzt schreibt das Management, dass man fest entschlossen sei, „mindestens 100 000 der heute 130 000 Arbeitsplätze der Lufthansa Group“ zu erhalten.

Spohr fordert schon länger eine gezielte Teststrategie und damit verbindliche Tests bei Abflug und Ankunft. Man setze große Hoffnungen auf preisgünstige und zuverlässige Tests, die in nur 15 Minuten ein Ergebnis liefern. Es sei notwendig, interkontinentale Verbindungen bald wieder möglich zu machen.

Wie angespannt die Lage ist, zeigt auch der Plan, Ersatzteile wie Triebwerke oder Fahrwerke aus geparkten Flugzeugen zu nehmen. In der Verwaltung werden nur noch betriebsnotwendige, rechtlich vorgeschriebene Aktivitäten aufrechterhalten. Kurzarbeit wird von Mitte Dezember bis Ende Februar auf das maximal mögliche Niveau erhöht. Das führt dazu, dass die Lufthansa-Zentrale (LAC) am Frankfurter Flughafen nahezu verwaist. „Das LAC wird bis auf wenige Arbeitsplätze geschlossen“, heißt es in dem Schreiben.

