Lutz geht, Meeder kommt

Mannheim.Seine letzte Hauptversammlung als Vorstandssprecher von CropEnergies nutzt Joachim Lutz, um der Bundesregierung etwas mitzugeben. Betreff: Corona-Konjunkturprogramm. Lutz kritisiert, dass die Bundesregierung Autos mit Verbrennungsmotoren ausgeklammert und sich voll auf Elektromobilität konzentriert hat.

„In Europa gibt es 300 Millionen Autos mit Verbrennungsmotoren“, sagt Lutz auf der virtuellen Hauptversammlung des Mannheimer Ethanolherstellers. Ein realer, sofortiger Nutzen für das Klima entstehe nur durch nachhaltige Kraftstoffe. Bei der Elektromobilität hingegen gebe es noch erheblichen Investitionsbedarf in Ladeinfrastruktur und Batterietechnik, erklärt Lutz.

Der 63-Jährige geht nach der Hauptversammlung in Ruhestand. Finanzchef Stephan Meeder (49) übernimmt zusätzlich den Posten des Vorstandssprechers. Seit der Gründung 2006 in Mannheim hat Lutz die Südzucker-Tochtergesellschaft begleitet – und geprägt. „Eine Ära geht zu Ende“, umschreibt es Aufsichtsratsvorsitzender Markwart Kunz.

CropEnergies stellt aus Agrarrohstoffen und zunehmend auch aus Reststoffen Ethanol her. Dieser erneuerbare Kraftstoff ersetzt überwiegend Benzin und soll helfen, das klimaschädliche CO2 im Verkehr zu reduzieren. Ethanol ist etwa in der Spritsorte E10 enthalten. Überdies produziert CropEnergies Neutralalkohol für Getränke, Kosmetik und pharmazeutische Anwendungen – aktuell für Desinfektionsmittel, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Weiteres Standbein ist die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln.

„Wir alle wollen reisen“

Das vergangene Geschäftsjahr 2019/2020 (Ende Februar) hat CropEnergies Rekordergebnisse gebracht. „Corona-bedingt gehen wir für 2020/2021 von einem deutlich geringeren Umsatz und Ergebnis aus“, erklärt Lutz. Das Unternehmen werde im laufenden Geschäftsjahr aber auf alle Fälle profitabel bleiben.

Lutz verneint die Frage von Aktionärsschützer Andreas Schmidt von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ausdrücklich, ob das laufende Geschäftsjahr „ein Albtraum“ werde. Im Gegenteil: CropEnergies sei besser ins laufende Geschäftsjahr gestartet als erwartet.

Der Bedarf an Alkohol für Desinfektionsmittel werde nicht verschwinden, zudem stabilisiere sich die Kraftstoffnachfrage, sagt Lutz. „Wir alle wollen reisen. Wenn nicht mit dem Flugzeug zu weit entfernten Zielen, dann doch mit dem eigenen Pkw in Deutschland oder in europäische Nachbarstaaten.“ Gleichzeitig räumt der scheidende Vorstandssprecher ein, dass die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Ethanolpreise bleiben werde.

Belastungsprobe zu Beginn

Der Aufsichtsrat begründet den Wechsel an der Spitze des Ethanolherstellers mit einer „langfristigen Nachfolgeplanung“. „Es war mir immer ein Privileg, den Aufbau von CropEnergies zu begleiten“, sagt Lutz. Sein Nachfolger, Finanzchef Stephan Meeder, kennt den Konzern schon lange. 2006 begann der studierte Betriebswirt seine Karriere bei Südzucker, seit 2015 ist er Finanzchef bei CropEnergies. Mit der Corona-Pandemie wartet auf Meeder gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine Bewährungsprobe.

Trotz oder gerade wegen Corona will CropEnergies der Strategie treu bleiben. Lutz gibt den Weg vor. „Die Herausforderung des Klimawandels wird bestehen bleiben“, erklärt Lutz. „Die Treibhausgasziele bleiben nicht nur gültig, sie werden sogar noch anspruchsvoller.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020