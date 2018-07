Luxusurlaub im Nichts

Anzeige

Anfahrtsskizze und Zugangscode

Er habe auf einer Plattform mit dem Namen Crimenetwork (Kriminalitätsnetzwerk) Kontakt mit den anderen geknüpft, sagte der Angeklagte. Drahtzieher soll demnach ein gewisser „Joko7“ gewesen sein, den er später auch persönlich in Spanien getroffen habe. Trotz der Angaben von A. konnten weder „Joko7“ noch weitere Personen mit Namen wie „El Ano“ und „Matze3x“ gefasst werden.

Immer wieder hakte die Vorsitzende Richterin Bettina Krenz nach, um Ordnung in A.s Ausführungen zu bringen. „Wie viel des Geldes ist denn am Ende bei Ihnen geblieben?“, wollte sie wissen. „30 000 bis 35 000 Euro“, räumte der 28-Jährige schließlich ein. Die könne er auch zurückzahlen

Für die Opfer des Betrugs – darunter eine Person aus der Nähe von Mannheim – kam das böse Erwachen teils erst am Urlaubsort. „Es war kaum zu erkennen, dass das eine Betrugsmasche war“, schilderte der Offenburger Ermittler. So seien Mietverträge und individuelle Rechnungen verschickt worden. „Es gab sogar Anfahrtsskizzen und Zugangscodes“. Als der Betrug aufgeflogen sei und die Polizei weitere Geschädigte kontaktiert habe, „wollten die es nicht glauben“. Einige seien trotzdem an den Gardasee gefahren, so der Ermittler. Dort hätten sie dann vor einer grünen Wiese gestanden.

Eine weitere Rolle spielte am ersten Prozesstag auch die schwere Erkrankung des 28-Jährigen. A. leidet von Geburt an unter einer seltenen, lebensbedrohlichen Stoffwechselerkrankung – einer Blutbildungsstörung. Er benötigt alle drei Wochen eine Bluttransfusion sowie eine engmaschige medizinische Betreuung. Dies könne in der Justizvollzugsanstalt nicht geleistet werden, beklagte Strafverteidiger Clemens Louis. „So etwas aber darf nicht sein.“ Der Angeklagte selbst sagte, er habe in der Zeit statt der 13 nötigen Transfusionen nur sieben erhalten.

Geld muss hinterlegt werden

Ob die Erkrankung eine Rolle beim Strafmaß spielen könnte – Juristen sprechen von Haftempfindlichkeit –, wurde am ersten Prozesstag nicht thematisiert. Allerdings wertete die Vorsitzende Richterin die Bereitschaft des Angeklagten, seinen Anteil in Höhe von 35 000 Euro zurückzugeben, als „gewichtigen Strafminderungsgrund“. Dazu kommen rund 40 000 Euro, die gepfändet werden konnten, und die ebenfalls an die Geschädigten gehen. Auf Anraten der Richterin verzichtete A. während der Verhandlung zudem auf seine beiden eingezogenen Notebooks sowie sein iPhone.

Der Angeklagte hat nun Zeit bis zum nächsten Verhandlungstag am 14. August, um die 35 000 Euro zu hinterlegen. Dann wird auch das Urteil erwartet.

