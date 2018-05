Madsack und DuMont bald Partner

Anzeige

Hannover.Die Medien-Gruppen Madsack und DuMont arbeiten in der überregionalen Berichterstattung künftig eng zusammen. Eine gemeinsame Redaktion in Berlin soll ab Herbst für die überregionalen Politik- und Wirtschaftsthemen zuständig sein, die Zeitungsseiten sollen vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Madsack) in Hannover produziert werden. Das teilten die beiden Konzerne gestern mit. Madsack übernimmt demnach 75 Prozent der RND Berlin GmbH, DuMont 25 Prozent. Die Zusammenarbeit soll zum 1. Oktober gestartet werden.

Reichweite wächst

Madsack und DuMont gehören zu den Konzernen, die als Reaktion auf die sinkende Zeitungsauflage und zur Entwicklung neuer digitaler Angebote seit einigen Jahren in Zentralredaktionen überregionale Inhalte für ihre Blätter produzieren. Eine Zusammenarbeit der Gruppen in der bekanntgegebenen Größenordnung hat es bisher nicht gegeben. Das Bundeskartellamt muss der Zusammenarbeit noch zustimmen.

Das RND produziert überregionale Inhalte für die in Nord- und Ostdeutschland erscheinenden Madsack-Zeitungen (unter anderem „Hannoversche Allgemeine Zeitung“, „Leipziger Volkszeitung“, „Märkische Allgemeine“) und für andere Medien. Mit sechs neuen DuMont-Zeitungen als Partner wächst die Reichweite des RND auf täglich bis zu 6,8 Millionen Leser.