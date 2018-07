„Männer müssen mehr im Haushalt machen“

Anzeige

Holst: Sicher nicht. Das Problem ist heute aber nicht mehr so oft, dass Frauen genau den gleichen Job machen wie ihre männlichen Kollegen und dafür weniger Geld bekommen. Vielmehr geht es darum, dass gleichwertige Arbeit ungleich bezahlt wird. In typischen Frauenberufen wird im Schnitt weniger bezahlt als in klassischen Männerberufen – und das hat auch etwas mit der geringeren finanziellen Wertschätzung typischer weiblicher Tätigkeiten zu tun.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

Holst: Die Soziologin Karin Tondorf hat viele Beispiele dafür gesammelt. Eines ist aus der Altenpflege: Dort bekam ein Fahrer, der die Windeln der Heimbewohner entsorgte, eine Art Belastungszulage. Für die Pflegekräfte – meist Frauen – die die Windeln im Haus entsorgten, gab es die Zulage nicht.

Viele Firmen verweisen darauf, dass sie nach Tarif bezahlen, da spiele das Geschlecht keine Rolle. Sichert das Chancengleichheit?

Holst: Nicht unbedingt. Typische Frauenberufe finden sich oft in den unteren Tarifgruppen. Hier ist zu prüfen, ob das fair ist und gleichwertige Arbeit auch gleich entlohnt wird. Auch die Zugänge zu Führungspositionen und gut bezahlten Stellen können für Frauen schwerer als für Männer sein. Das wäre dann auch eine Form der Diskriminierung.

Verhandeln Frauen einfach zu schlecht?

Holst: Ich warne davor, die Schuld beim Individuum zu suchen. Wenn eine Frau Zuhause Druck bekommt, weil der Mann nichts oder nur wenig im Haushalt macht und sie sich allein um die Kinder kümmern muss, kann es für sie vernünftiger sein, sich nicht auch noch für die Karriere aufzureiben. Hier muss ja oft Geschlechterstereotypen entgegengewirkt werden.

Inwiefern?

Holst: Frauen müssen oft erstmal zeigen, dass sie führen können. Und wenn Frauen stark verhandeln, wird das nicht immer genauso positiv gesehen wie bei Männern. Ich kann jedenfalls nachvollziehen, wenn Frauen unter solchen Umständen sagen: „Das ist mir zu stressig, da gehe ich in die Knie bis ich 50 bin.“ Das ist aber nicht unbedingt ihre freie Entscheidung, sondern eben von den Umständen abhängig. Wir haben Strukturen in Unternehmen und in der Gesellschaft, die Frauen oft weniger Zeitsouveränität ermöglichen als Männern. So wird echte Chancengleichheit verhindert. Letzenendes müssen Frauen da aber wohl durch, wollen sie einen gut bezahlten Job und die Arbeitswelt mitgestalten.

Was muss sich ändern?

Holst: Wir brauchen einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. Das fängt im Privaten an. Männer müssen mehr im Haushalt machen, damit sich auch Frauen um ihre Karriere kümmern können. Ich bin ein großer Fan der Familienarbeitszeit: Wird ein Kind geboren, können beide Elternteile eine Weile etwa auf 80 Prozent in Teilzeit gehen und sich gemeinsam um Haushalt und Kinder kümmern. Der Staat ersetzt die fehlenden 20 Prozent zum Vollzeitverdienst ganz oder zumindest teilweise.

Welchen Effekt hat das?

Holst: So schwinden die extremen Unterschiede im Erwerbsumfang zwischen Frauen und Männern gerade in der Zeit, in der Karrieren und damit gut bezahlte Jobs begründet werden. Es wird für beide Geschlechter immer normaler, phasenweise reduziert zu arbeiten. Das ist aber nur ein Aspekt.

Was sind weitere?

Holst: Wichtig ist die finanzielle Aufwertung von Frauenberufen. So muss etwa auch emotionale Arbeit beim Gehalt berücksichtigt werden. Das spielt im Moment bei beruflichen Leistungskriterien gar keine Rolle. Dabei leisten diesbezüglich gerade Frauen viel, etwa in der Pflege, der Kinderbetreuung und auch in anderen Dienstleistungsberufen. Zum Beispiel als Flugbegleiterinnen, die oft deeskalieren müssen.

Dann geht das Entgelttransparenzgesetz doch am eigentlichen Problem vorbei.

Holst: Lohntransparenz ist wichtig. Aber eben nur ein Baustein auf dem Weg zu gleicher Bezahlung. Das Gesetz hat auch Schwächen, etwa, dass damit keine Durchsetzungspflicht verbunden ist. Zudem müssen Frauen für ihre Anfrage beim Chef sechs männliche Kollegen mit einer gleichwertigen Beschäftigung finden. Das kann nicht nur bei Führungspositionen schwierig werden. Außerdem muss der Arbeitgeber bei den Gehältern nur den Median mitteilen. Das heißt, er muss von den mindestens sechs Entgelten nur das angeben, das genau in der Mitte liegt. Die Aussagekraft ist damit begrenzt, weil die Frau die Gehälter der anderen Kollegen, die mehr als diesen Medianwert bekommen, gar nicht erfährt.

Bringt es Frauen also nichts, ihr Auskunftsrecht zu nutzen?

Holst: Doch, das zu erfahren ist wichtig. Die Frage ist, ob sie das Richtige erfahren. Und dann muss ja jede Frau auch selber vor Gericht ihr Recht erstreiten und aufzeigen, dass sie wegen ihres Geschlechts weniger verdient. Außerdem: Wer will schon seinen Arbeitgeber verklagen, wenn er oder sie danach noch weiter bei ihm arbeiten möchte? Es braucht eine sehr starke Persönlichkeit, um solche Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Die Frauen müssen ja damit rechnen, dass das in der Firma dicke Luft gibt. Auf einzelne Beschäftigte kann leicht Druck ausgeübt werden. Deshalb brauchen wir ein Verbandsklagerecht. Dann können sich Frauen von jemandem vertreten lassen, der sich auskennt.

Regeln das andere Länder besser?

Holst: Ja, Island zum Beispiel. Dort ist die Nachweispflicht umgekehrt. Unternehmen ab 25 Beschäftigte müssen belegen, dass sie Frauen genauso fair bezahlen wie Männer. Eine staatliche Zertifizierungsstelle überprüft das. Und in Frankreich sind Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern verpflichtet, eine Software zu installieren, die untersucht, ob Lohnunterschiede wirklich gerechtfertigt sind. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen.

Warum tut sich Deutschland so schwer, wirksame Instrumente für eine faire Bezahlung einzuführen?

Holst: Wir sind da wohl noch zu konservativ. Das mag auch mit ein Grund sein, warum bei uns die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern im europäischen Vergleich mit am größten ist.

