Magere Zeiten fürs Sparschwein

Frankfurt.Am kommenden Freitag locken vor allem Sparkassen und Volksbanken am traditionellen Weltspartag mit vermeintlich attraktiven Sparangeboten in ihre Filialen, Kinder werden mit Kuscheltieren, Spardosen und anderen Geschenken belohnt. Faktisch aber bringt klassisches Sparen auf dem Sparkonto und selbst mit Tagesgeld nichts mehr. Im Gegenteil: Mittlerweile verlieren Anleger Geld, wenn sie nur auf Bank- und Sparanlagen, auf festverzinsliche Wertpapiere und auf Versicherungen setzen.

Negativer Realzins

Weil die Inflationsrate mit Werten von 0,4 bis 0,8 Prozent von 2014 bis 2016 sehr niedrig war, sorgte sie real noch für einen kleinen Zinsertrag. Inzwischen ist die Inflationsrate aber wieder gestiegen: 2017 und 2018 näherte sie sich der Zwei-Prozent-Marke, im vergangenen Jahr lag sie bei 1,5 Prozent. Real rutschte damit der Zins 2017 mit minus 0,8 Prozent ins Negative, vergangenes Jahr waren es minus 0,6 Prozent.

Das bedeute bei einem Geldvermögen der Bundesbürger in Einlagen, Rentenpapieren und Versicherungen für 2019 einen Wertverlust von mehr als 29 Milliarden Euro, so die DZ Bank. Immerhin dürfte der Realzins in diesem Jahr wieder auf 0,4 Prozent steigen, was Zinseinnahmen von 19 Milliarden Euro bedeuten würde.

Aktuell gewähren die Banken nach Angaben der Finanzberatung FMH auf Tagesgeld im Schnitt gerade mal einen Zins von 0,03 Prozent und maximal 0,55 Prozent. Festgeld auf zwei Jahre bringt durchschnittlich 0,19 Prozent, der Spareckzins liegt bei nur 0,01 Prozent. Die Zinseinbußen der Bundesbürger dürften sich nach Angaben der DZ Bank noch weiter vergrößern. Denn sie legen in der Corona-Pandemie noch mehr ihres verfügbaren Einkommens zur Seite als sonst – und das in nicht oder kaum verzinste Anlagen. Viel Geld liegt etwa auf Girokonten.

Im ersten Quartal kletterte die Sparquote von ohnehin schon hohen 14 auf 16,5 Prozent, im weiteren Verlauf sogar fast 21 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 30 Jahren. Getrieben wird dies nach Ansicht der DZ Bank durch die Furcht vor Einkommenseinbußen wegen Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Aber auch durch den Lockdown und die Tatsache, dass Reisen ins Ausland kaum möglich waren. Allerdings bleiben die Deutschen nach wie vor risikoscheu. Mehr als 70 Prozent des Geldvermögens entfallen auf Bargeld, Einlagen, Rentenpapiere und Versicherungen, was kaum noch Zinsen bringt. Die Direktanlage in Aktien mache aktuell nicht einmal sieben Prozent des Geldvermögens aus.

Die Deutsche Börse ruft deshalb zusammen mit mehreren Onlinebanken erstmals am Weltspartag an der Frankfurter Börse zum „Tag der Aktie“ auf. Die 30 im Deutschen Aktienindex Dax gelisteten Aktien und mehrere börsengehandelte Fonds (ETF) auf den Dax können an diesem Tag ab einer Ordergröße von 1000 Euro kostenfrei gekauft werden. Damit wolle man Aktien als Teil der Vermögensbildung stärker ins Bewusstsein rücken, so Michael Krogmann, Geschäftsführer der Frankfurter Börse.

Verbraucherschützer mahnen unterdessen, bei den Angeboten von Banken, Volksbanken und Sparkassen am Weltspartag genau hinzuschauen. Oft gehe es um Offerten, die angeblich maßgeschneidert seien für den Bedarf von Kindern. „Doch viele Finanzprodukte sind teuer und ungeeignet“, sagt Thomas Mai, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Bremen.

„Für Vermittler lukrativ“

Zwar sei ein neues Sparbuch mit einem Zins von derzeit oft 0,01 Prozent wegen der Geschenke für die Kinder vielleicht noch zu verschmerzen. Aber mit dem Argument, das Geld vor Inflation zu schützen und es doch zu vermehren, versuchten die Institute den Kunden auch andere Produkte zu verkaufen. „Indexpolicen, Ausbildungsversicherungen, Bausparverträge oder Aktienfonds sind aber in erster Linie wegen hoher Provisionen für die Vermittler lukrativ, nicht aber für Kundinnen und Kunden“, erklärt Mai. Entscheidend sei der Bedarf des Kindes. „Neben all den Produkten können Großeltern auch in die Bildung des Nachwuchses investieren, indem sie Musik- oder Sportunterricht finanzieren.“

