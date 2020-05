Mama und Papa arbeiten kürzer

Rhein-Neckar.Wer das Gefühl hat, das neue Coronavirus hat die ganze Welt still gelegt, liegt gar nicht so falsch. Auch wenn manche Geschäfte mittlerweile wieder öffnen dürfen, bleiben Restaurants, Kinos oder Freizeitparks vorerst weiter zu. Und was ist mit den Menschen, die dort vor der Corona-Krise die Pizza an den Tisch gebracht oder die Kinokarte verkauft haben? Viele von ihnen sind jetzt in Kurzarbeit.

Kurzarbeit heißt: Die Arbeitszeiten von Mama oder Papa sind kürzer. Manche arbeiten auch gar nicht. Doch das heißt nicht, dass sie arbeitslos sind. Normalerweise werden die Eltern von ihrem Arbeitgeber bezahlt. Das kann der Restaurant-Besitzer oder der Chef vom Abenteuerpark sein. Wenn die während der Corona-Krise schließen mussten oder weniger Kunden haben, verdienen sie weniger Geld. Um Geld zu sparen, kommen Mama oder Papa statt an fünf Tagen vielleicht nur noch an zwei Tage in der Woche zur Arbeit und werden nur noch dafür bezahlt.

Damit die Eltern trotzdem noch genug Geld haben, um einkaufen oder ihre Miete bezahlen zu können, bekommen sie vom Staat Geld. Leider ist das trotzdem noch weniger als zuvor. Wenn momentan also kein Geld für Spielsachen übrig bleibt, dann ist das keine Strafe. Und wenn sich Mama oder Papa Sorgen machen, dass der verkürzte Lohn nicht reicht, ist das nicht ihre Schuld. Niemand muss sich dafür schämen. Kurzarbeit hilft, damit niemand seinen Arbeitsplatz verliert. dpa/soge

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020