Kassel/Ludwigshafen.Noch 160 Kilometer fehlen, dann wäre die Erdgasleitung Nord Stream 2 fertig. Doch seit Monaten ruht die Verlegung. Ein derzeit diskutierter Baustopp könnte finanzielle Folgen für die BASF-Beteiligung Wintershall Dea haben, die Millionen investiert hat.

Was ist Nord Stream 2 für ein Projekt?

Nord Stream 2 ist eine Leitung durch die Ostsee, die Erdgas aus Russland nach Europa transportieren soll. Mit 1230 Kilometern wäre sie eine der längsten Pipelines der Welt. Zwölf Meter lange Rohrabschnitte werden auf See verschweißt und von speziellen Verlegeschiffen auf dem Meeresboden abgelegt. Die Leitung soll die bereits bestehende Verbindung Nord Stream ergänzen und 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr anliefern. Damit würde die Kapazität verdoppelt. Das Gas soll in Ostdeutschland ankommen und dann an westeuropäische Länder weitergeliefert werden.

Wer steckt hinter dem Projekt, und was hat BASF damit zu tun?

Die Unternehmensanteile werden von der PJSC Gazprom gehalten. Der russische Konzern ist nach eigenen Angaben mit einem Anteil von 15 Prozent an der globalen Gasproduktion der größte Gaslieferant der Welt.

Finanziert wird das Projekt von ENGIE, OMV, Shell und den beiden deutschen Unternehmen Uniper und Wintershall Dea. Wintershall Dea wiederum ist eine Beteiligung des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF.

Braucht Europa diese neue Pipeline, wird Gas sonst teurer?

Darüber haben Experten unterschiedliche Meinungen. Die eine Seite sagt, Europa habe Bedarf an zusätzlichen Gasimporten, auch weil eigene Quellen etwa in der Nordsee zur Neige gehen. Das Kölner Energiewirtschaftliche Institut EWI hat in einer Studie festgestellt, Nord Stream 2 erhöhe die Versorgungssicherheit und könnte günstigere Gaspreise in Deutschland bringen. „Man hätte das Projekt nie beginnen sollen“, sagt dagegen Claudia Kemfert, Energie-Expertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung: Es gebe ein Überangebot an Gas. „Das lässt die Gaspreise sinken.“ Kemfert geht davon aus, „dass wenn die Klimaschutzziele umgesetzt werden, der Gasbedarf abnehmen wird“.

Warum ist Nord Stream 2 politisch so umstritten?

Aktuell droht die Bundesregierung mit einem Baustopp als möglichem Druckmittel gegenüber Russland. Sie macht Moskau für die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny verantwortlich. Außerdem gibt es Befürchtungen, Russland könnte die Ukraine als wichtiges Transitland für russisches Gas ausbooten, wenn es zwei große Pipelines in der Ostsee nutzen kann. Die Ukraine, die ja in einem kriegerischen Konflikt mit Russland steht, ist abhängig von den Transiteinnahmen.

Und was haben die USA gegen die Pipeline?

Die USA wollen ihre Sanktionen gegen Nord Stream 2 ausweiten. US-Präsident Donald Trump kritisiert Nord Stream 2 seit Jahren und wirft Deutschland vor, es lasse sich von Amerika militärisch vor Russland schützen, verschaffe Moskau aber gleichzeitig hohe Einnahmen aus Gasexporten. Allerdings hätten die Amerikaner auch einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn weniger Gas aus Russland kommt: Dann könnten sie ihr Flüssiggas (LNG) in Europa verkaufen. Dafür müssten aber Spezialhäfen gebaut werden. Nach Recherchen der „Zeit“ hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor dem Nawalny-Skandal einen Handel angeboten: Deutschland könnte mehr US-Flüssiggas kaufen, dafür sollten die USA auf Sanktionen verzichten.

Um wie viel Geld geht es überhaupt?

Insgesamt um knapp zehn Milliarden Euro. Das Gas- und Öl-Unternehmen Wintershall Dea und der Energiekonzern Uniper geben je 950 Millionen Euro als Darlehen. Uniper hat das Geld bereits komplett gezahlt. Wintershall Dea hat bis April 730 Millionen Euro ausgezahlt.

Wie groß ist das Risiko eines Baustopps – und wäre das investierte Geld dann weg?

Dazu will sich Wintershall Dea nicht konkret äußern. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen im Fall Alexej Nawalny und der Beziehung zwischen Deutschland, der Europäischen Union und Russland sehr genau“, sagte eine Sprecherin. Allerdings ist bei den beteiligten Unternehmen wohl generell von hohen Wertberichtigungen auszugehen, wenn das Projekt platzt. Uniper müsse „gegebenenfalls den für Nord Stream 2 bereitgestellten Kredit wertberichtigen“ und könne „die geplanten Zinserträge nicht realisieren“, zitiert das „Handelsblatt“ den Risikobericht von Uniper. BASF will sich ebenfalls nicht zu möglichen finanziellen Folgen im Zusammenhang mit Wintershall Dea äußern. Im zweiten Quartal musste BASF wegen der Beteiligung hohe Abschreibungen vornehmen – weil der Ölpreisverfall den Wert einzelner Geschäftsteile gemindert hatte.

