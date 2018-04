„Manche Anlage wurde geschlossen“

Anzeige

Berlin.Vor fünf Jahren brach die Fabrik Rana Plaza in Bangladesch zusammen und begrub etliche Arbeiter in den Trümmern. Obwohl sich seither einiges getan hat, arbeiten die Beschäftigten in manchen Ländern immer noch unter schwierigen Bedingungen, sagt Menschenrechtlerin Miriam Saage-Maaß.

Frau Saage-Maaß, mehr als 1100 Menschen starben, als Rana Plaza einstürzte. Dort wurde auch für deutsche Geschäfte Kleidung genäht. Sind die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie seitdem besser geworden?

Kämpferin für Menschenrechte Miriam Saage-Maaß (39/Bild) ist promovierte Juristin. Beim European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin leitet sie das Programm Wirtschaft und Menschenrechte. Die Organisation versucht weltweit, Menschenrechtsverletzungen mit juristischen Mitteln aufzuarbeiten. Unter anderem unterstützt das ECCHR aktuell vier Pakistaner bei einer Klage gegen den Textildiscounter KiK vor dem Landgericht Dortmund. hako (BILD: ECCHR)

Miriam Saage-Maaß: In Bangladesch hat sich manches zum Positiven verändert. Einige internationalen Textilkonzerne versuchen dort ernsthaft, Verbesserungen in der Lieferkette durchzusetzen. Insgesamt aber ist die Lage der Arbeiter in den Produktionsländern ähnlich beklagenswert wie vor fünf Jahren. Die Löhne reichen nicht für ein menschenwürdiges Leben.