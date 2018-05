Mangel an Transparenz

Anzeige

Die Fantasie kennt keine Grenzen. Der Preis für ein Girokonto kann nicht nur steigen, weil die Grundpauschale erhöht wird. Banken und Sparkassen halten auch die Hand auf, wenn eine Online-Überweisung per SMS autorisiert wird, wenn eine Überweisung schriftlich in Auftrag gegeben wird oder sogar dann, wenn vom eigenen Konto am Geldautomaten Bares abgehoben wird.

Sicher brüten die Damen und Herren weiter. Schließlich ist der Druck angesichts der niedrigen Zinsen beträchtlich. Nun haben Unternehmen, auch Geldhäuser, das gute Recht für eine Dienstleistung ein Entgelt zu verlangen. Schließlich müssen die Beschäftigten bezahlt, müssen Technik und Infrastruktur unterhalten werden. Das Problem: Es mangelt an Transparenz, ein Vergleich ist schwierig. Was kostet das Girokonto unter dem Strich tatsächlich? Was wird für bestimmte Leistungen gesondert verlangt? Der Preisaushang gibt darüber nur unzureichend Auskunft, wenn er überhaupt real oder online zu finden ist. Insofern ergeben neue, ab November greifende Vorschriften über Preis- und Kostentransparenz durchaus viel Sinn.

Es liegt aber auch am Verbraucher: Während er wegen der neuen Waschmaschine durch zig Läden läuft und im Internet sucht, um bei einem Preis von 500 Euro 20 Euro zu sparen, kümmert er sich bei den Preisen für sein Geld bei der Bank bedeutend weniger. Dabei gibt es längst günstige und kostenfreie Online-Girokonten mit klarer Transparenz über in Sonderfällen doch anfallende Preise. Zudem: Der Wechsel der Bank ist heute kein Hexenwerk mehr, sondern in der Regel kein Problem. Die neue Bank übernimmt oft gerne die Arbeit, stellt Lastschriften und Daueraufträge um.