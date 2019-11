Mannheim bei Start-ups vorn

Berlin/Mannheim.Der siebte Deutsche Start-up-Monitor ist am Montag gerade veröffentlicht, und der Ärger bei Christian Sommer, dem Geschäftsführer von Start-up Mannheim, könnte nicht größer sein: Die Quadratestadt ist unter den Gründungs-Hotspots aller 16 Bundesländer nicht aufgelistet. „Das liegt daran, dass all unsere Start-ups zum Ökosystem von Stuttgart und Karlsruhe zugeschrieben worden sind“, erklärt Sommer. Paradox, denn: Mannheim habe im vergangenen Jahr mehr Start-ups für den Monitor angemeldet als die anderen beiden Städte. „Es ist ein Zustand, der uns extrem ärgert“, schimpft Sommer.

„Ein enormer Wert“

Auch Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg belegen: Mannheim hat eine Existenzgründungsquote von 6,6 Prozent – und liegt damit vor Stuttgart (sechs Prozent), Karlsruhe (6,4 Prozent) sowie über dem baden-württembergischen Landesschnitt von sechs Prozent. „Gemessen an der Größe der Stadt und an der Einwohnerzahl ist das ein enormer Wert“, sagt Sommer. Nicht verwunderlich, in Mannheim gibt es acht Start-up-Zentren mit mehr als 30 000 Quadratmetern Fläche – und sie soll weiter wachsen.

Auch wenn die Stimmung von Christian Sommer angesichts des Patzers getrübt ist: Laut dem Start-up-Monitor geht es den deutschen Gründern so gut wie lange nicht mehr. Sie blicken zuversichtlich in die Zukunft, wollen wachsen und in den kommenden zwölf Monaten im Schnitt acht neue Arbeitsplätze schaffen. Das gaben die 2000 Jungfirmen bei der jährlichen Onlinebefragung vom Bundesverband Deutsche Start-ups (BVDS) an.

Die Start-ups würden im Vergleich zu etablierten Unternehmen dem „Schreckgespenst der Rezession“ trotzen, schreiben die Autoren der Studie. Zudem rechnen zwei Drittel der Befragten damit, dass sich ihre Geschäftslage in den kommenden sechs Monaten verbessern wird.

Die Ergebnisse zeigen aber auch, wie schwer es Gründer haben, an Geld zu kommen. Acht von zehn Jungunternehmen beziehen ihr Kapital notdürftig aus eigenen Ersparnissen oder von Familie und Freunden. Viel lieber würden sie auf Investoren zurückgreifen, doch der Zugang zu alternativen Quellen fehlt: Lediglich 39,2 Prozent der Gründer konnten staatliche Fördermittel beziehen. Gelder von Business-Angels, also erfahrene Unternehmer mit finanziellen Mitteln, haben nur 23,1 Prozent der Start-ups erhalten, Wagniskapital nur 14,6 Prozent. Die Start-ups wollen wachsen, können aber nicht.

Anders ist die Situation in Mannheim: Viele Start-ups haben Industrie und Mittelstand als Kunden – zum Beispiel ioxp. Das Start-up hat eine sogenannte Augmented-Reality-Brille entwickelt, die beim Traktorenhersteller John Deere zum Einsatz kommt. Die Arbeiter setzen sich die Brille auf und erhalten darüber Anleitungen, etwa für die Wartung einer Maschine. Die Idee ist also zunächst nicht für einen breiten Markt gedacht, sondern maßgeschneidert für ein Unternehmen.

Vertrauen braucht Zeit

„Während in Berlin junge Gründer sehr viel Geld auf einmal brauchen und es sehr schnell verbrennen, sind die Start-ups hier weniger auf große Investitionen angewiesen. Sie finanzieren sich über die Aufträge, die sie von den Firmen erhalten“, erklärt Sommer. Die größte Herausforderung sei also, Kontakt zu den „Riesen der Region“ zu knüpfen. Es würde sehr lange dauern, bis ein Start-up das Vertrauen eines Unternehmens gewinnt. „Aber wenn der Prozess geschafft ist, werden langfristige Kooperationen eingegangen.“

Der BVDS hat Sommer nach dessen Worten übrigens versichert, die Systematik des Monitors im kommenden Jahr zu ändern – Mannheim soll dann nicht mehr zu Stuttgart und Karlsruhe zählen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.11.2019