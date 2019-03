Mannheim: IG Metall bereitet Gewerkschaftstag vor

Mannheim.Das Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten ist in den kommenden Tagen fest in Gewerkschaftshänden. Die IG Metall erwartet ab heute zu ihren sogenannten Personengruppenkonferenzen rund 1300 Teilnehmer. Die Veranstaltung findet alle vier Jahre statt und dient der Vorbereitung des Gewerkschaftstages der IG Metall, der im Herbst in Nürnberg stattfindet.

Im Einzelnen sind im Rosengarten die Jugend-, Migrations-, Frauen- und Angestelltenkonferenzen geplant. „Übergreifendes Thema dabei ist die Frage, wie sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändert“, erklärt eine Sprecherin. Dabei gehe es zum Beispiel um neue Arbeitsverhältnisse, Ausbildungen und neue Formen der Arbeitsorganisation. „Die Jugend- und Frauenkonferenzen können in diesem Zusammenhang konkrete Anträge für den Gewerkschaftstag stellen und damit grundlegende Entscheidungen für die kommenden vier Jahre treffen“, so die Sprecherin.

Andrea Nahles zu Gast

Als prominente Politik-Vertreterin wird in Mannheim unter anderem die SPD-Vorsitzende und frühere Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles erwartet. Vonseiten der Gewerkschaft sind voraussichtlich die Vorsitzenden Jörg Hofmann und Christiane Benner dabei. Die IG Metall Mannheim ist hinter Stuttgart und Heilbronn/Neckarsulm die drittgrößte im IG-Metall-Bezirk Baden-Württemberg. mk

