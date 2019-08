Mannheim trotzt dem Trend

Mannheim.US-Landmaschinenhersteller John Deere hat seine Prognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gekürzt. Schuld sei der Handelskonflikt mit China, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In der Folge sollen die Kosten gesenkt und die Produktion in den USA zurückgefahren werden.

In Mannheim ist die Europazentrale von John Deere mit großer Produktion und über 3000 Mitarbeitern. Auswirkungen der Sparbemühungen für den hiesigen Standort sah ein Sprecher auf Nachfrage am Freitag nicht: „Mannheim ist von der Kaufzurückhaltung der amerikanischen Farmer weniger betroffen“, sagte er. Der Einfluss der Trockenheit in Europa sei teilweise sehr punktuell und habe sich bisher auf den Traktorenmarkt nicht so drastisch ausgewirkt.

„In Mannheim werden wir in diesem Geschäftsjahr über 28 000 Traktoren produzieren“, prognostizierte der Sprecher. Das entspricht etwa den Erwartungen zu Beginn des Geschäftsjahres (28 500). Auch für 2020 gehe man von einer stabilen Nachfrage auf vergleichbarem Niveau aus. „Positive Auswirkungen erwarten wir außerdem durch neue Produkte“, so der Sprecher.

