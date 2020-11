Mannheim verteidigt Spitzenplatz als Einkaufstadt

Mannheim.Die Pandemie drückt auf die Kaufkraft und die Einzelhandelsumsätze in der Region, das trifft auch den wichtigsten Einkaufsstandort Mannheim. Trotzdem steht der Handel der Innenstädte im Bundesvergleich gut da. Das hat die aktuelle Kaufkraftanalyse der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) ergeben.

„Die Corona-bedingten Beschränkungen für den stationären Einzelhandel hinterlassen spürbare Bremsspuren“, kommentiert IHK-Präsident Manfred Schnabel. Dennoch gehöre der IHK-Bezirk bundesweit weiterhin zu den attraktiven Einzelhandelsregionen. „Die Mannheimer Innenstadt als Leuchtturm der regionalen Einzelhandelslandschaft zählt nach wie vor zu den umsatzstärksten Standorten in Deutschland“, so Schnabel laut Mitteilung.

Kundschaft von außen wichtig

Wichtigste Einkaufstädte der Region sind Mannheim und Heidelberg. „Allein auf Mannheim entfallen mehr als ein Drittel der gesamten Einzelhandelsumsätze in der IHK-Region“, so Schnabel. Beim deutschlandweiten Vergleich der Kaufkraftbindung aller Großstädte über 200 000 Einwohner steht Mannheim sogar an der Spitze. Die Innenstadt Mannheims gehört trotz sinkender Kaufkraftkennzahlen zu den zehn umsatzstärksten Standorten Deutschlands.

Die Kaufkraftbindungsquote zeigt, wie stark die lokale Bindung der Kaufkraft innerhalb einer Region oder einer Stadt ist. Liegt diese Quote über 100 Prozent, weist das daraufhin, dass Kaufkraft vom Umland angezogen wird – bei Mannheim sind es 124 Prozent. Schnabel betont aber, dass Mannheims Innenstadt auf die Kundschaft von außerhalb angewiesen sei. „Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, muss der Erreichbarkeit Mannheims höchste Priorität gelten“, lautet der Appell des IHK-Präsidenten an Politik und Verwaltung.

Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden, kann das nur unterschreiben. „Mannheim muss mit allen Verkehrsträgern gut erreichbar sein“, sagt er. „Erst wenn die Fahrt nach Mannheim etwa mit Bus und Bahn für den Kunden attraktiv genug ist, wird er dafür das Auto stehen lassen.“

Rubel begrüßt, dass im momentanen Lockdown zumindest die Händler geöffnet haben. Gleichzeitig stellt er klar: „Wir vermissen unsere ‘Mitspieler’ – also Restaurants, Cafés, Kultur- und Freizeiteinrichtungen.“ Er beobachtet, dass weniger Menschen in die Innenstädte kommen und einige Händler deswegen ihre Öffnungszeiten verkürzen. Zudem sei durch die Maskenpflicht die Freude am Einkaufen eingeschränkt, findet Rubel.

Heidelberg belegt in der IHK-Studie hinsichtlich seiner Attraktivität als Einzelhandelsstandort im Vergleich der Städte mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern einen Mittelfeldplatz. Mit einer Kaufkraftbindungsquote von rund 100 Prozent schafft es die Stadt laut IHK rechnerisch gerade so, die Kaufkraft vor Ort zu binden.

„Hier schlägt die Corona-Krise voll durch, die zu einem Einbruch im Tourismus geführt hat. Das ist in Heidelberg eine wichtige Kundengruppe“, sagt Schnabel. Damit verstärke die Krise einen Effekt, der seit Jahren zu beobachten sei: Der Heidelberger Innenstadt gelinge es immer schlechter, Kaufkraft zu binden.

Begehrt bei Heimwerkern

Eine sehr hohe überörtliche Kaufkraftbindung erzielen Schwetzingen, Walldorf und Mosbach. Deren Werte von um die 150 Prozent verdeutlichen laut IHK, dass die Region auch im Bereich der Mittelzentren über wettbewerbsfähige Handelsstandorte verfügt. „Die beiden Standorte im Rhein-Neckar-Kreis profitieren von ihrem Angebot im Bereich Möbel und Heimwerken außerhalb der Innenstadt, Mosbach insgesamt von seiner hohen Anziehungskraft als Einzelhandelsstandort für ein großes Einzugsgebiet im ländlichen Raum“, erklärt der IHK-Präsident.

Das allgemeine Kaufkraftvolumen im IHK-Bezirk ist nach Jahren kontinuierlichen Wachstums um 1,5 Prozent auf 28,1 Milliarden Euro gesunken. Rubel wundert das nicht. Viele Verbraucher halten wegen Corona ihr Geld zusammen und sind nicht in der besten Konsumstimmung – weil sie in Kurzarbeit sind oder ihren Job verloren haben.

Hohes Einkommen

Die zum sechsten Mal erstellte Auswertung betrachtet alle 18 Ober-, Mittel- und Unterzentren im Bezirk der IHK. Als Kaufkraft wird die Summe aller Netto-Einkünfte der Bevölkerung bezeichnet, die in einem Jahr und für eine Region oder Kommune zur Verfügung stehen.

Mit einer allgemeinen Kaufkraft pro Kopf von 24 022 Euro liegt der Bezirk der IHK Rhein-Neckar weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dem Einzelhandel stehen davon etwa 28 bis 29 Prozent zur Verfügung, wenn man also Ausgaben etwa für Miete, Sparen oder Reisen abzieht. Pro Einwohner bedeutet das eine Kaufkraft zwischen 6772 und 7003 Euro.

Das ist laut Analyse im Vergleich mehr als im Bundesdurchschnitt, aber weniger als im Landesdurchschnitt. Die Einwohner mit der höchsten einzelhandelsrelevanten Kaufkraft im IHK-Bezirk leben in Weinheim – mit durchschnittlich 27 686 Euro verfügbarem Einkommen.

Generell habe Corona schon im Frühjahr gezeigt, wie wichtig es sei, dass Händler zwei Standbeine hätten, sagt Rubel. Sie müssten für die Kunden stationär und online auffindbar sein – und via Internet mit ihnen kommunizieren können.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.11.2020