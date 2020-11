Mannheimer Daimler-Betriebsratschef Horner warnt vor Niedergang der Lkw-Werke

Mannheim/Stuttgart.In Corona-Zeiten greifen Betriebsräte auf altmodisch anmutende Protest-Methoden zurück: In diesen Tagen läuft in den Lkw-Werken von Daimler eine Postkartenaktion, die den Druck auf das Management erhöhen soll. Es geht um die Sorge vor drohendem Stellenabbau, ja sogar den Niedergang der stolzen Lkw-Standorte von Mercedes-Benz. Das Motorenwerk in Mannheim zum Beispiel mit 5100 Beschäftigten oder

...