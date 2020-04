Mannheimer Experte erwartet mehr Insolvenzen

Ulf Martini (Jahrgang 1969) ist Rechtsanwalt und Spezialist für Firmeninsolvenzen.

Er ist Partner der Martini-Rechtsanwälte PartGmbB in Mannheim.

Martini lehrt Insolenz- und Sanierungsrecht an den Dualen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg, sowohl in Mannheim als auch in Ravensburg. hako (BILD: Ulf Martini)