Mannheimer McFit-Studio wieder geschlossen

Am Montag konnte in Mannheim noch trainiert werden.

Berlin/Mannheim.Alle zehn am vergangenen Samstag eröffneten Freiluft-Studios der Fitnesskette McFit sind wieder geschlossen. Das teilte eine McFit-Sprecherin mit. Auch das Angebot in der Region, am Mannheimer Standort, ist verboten. McFit wollte mit einem Trainingsangebot mit Geräten im Freien in zehn Städten (unter anderem Berlin, Mainz, Hamburg, Wiesbaden und Mannheim) eine Alternative zur Schließung bieten. Doch die Idee fand trotz speziellem Hygienekonzept und festen Terminen wenig Gegenliebe bei den Kommunen. Corona-bedingt sind die Fitnessstudios seit November geschlossen.

Wie eine Sprecherin der Stadt Mannheim mitteilt, hat die städtische Polizeibehörde „eine Untersagungsverfügung im Zusammenhang mit dem Outdoor-Training auf dem Parkplatz des Fitnessstudios McFit in Mannheim-Almenhof erlassen“. Eine Kontrolle des städtischen Ordnungsdienstes habe ergeben, „dass es sich bei dem angebotenen Outdoor-Training nach den derzeit gültigen Regelungen der Corona-Verordnung um einen unzulässigen Betrieb einer Sportanlage handelt“. Daraufhin sei der Betrieb untersagt worden.

