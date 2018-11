Mannheimer Rhein-Neckar Air steuert für 2019 schwarze Zahlen an

Mannheim.

Die in Mannheim ansässige Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) steuert im kommenden Jahr erstmals schwarze Zahlen an. Schon 2018 werde der Verlust voraussichtlich deutlich geringer ausfallen als 2017, als ein Fehlbetrag von 880 000 Euro in den Büchern stand, sagte Geschäftsführer Dirk Eggert dieser Redaktion. „Und 2019 sind dann schwarze Zahlen absolut realistisch“.

Letzte

...