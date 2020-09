Mannheimer Unternehmen: Ein Krisengewinner, der keiner sein will

Mannheim.

Er will es nicht sein – aber er ist es: ein Gewinner. Ein Krisengewinner. Immer wieder sagt er es: „Wir wünschen uns, dass wieder alles normal wird.“ Michael Geißer ist Gründer und Geschäftsführer der Mannheimer Firma Ubivent. Online-Veranstaltungen sind das Geschäft des Dienstleisters. In der Corona-Krise ein absoluter Renner. Corona- und Ubivent-konform findet das Gespräch per

...