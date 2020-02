Mannheimer Wissenschaftlerin zur Frauenquote: „Der nächste logische Schritt“

Mannheim.„Eine Quote für Unternehmensvorstände ist der nächste logische Schritt, wenn man zügig den Anteil Frauen in Führungspositionen erhöhen will“, findet Alexandra Niessen-Ruenzi (Bild). Sie ist Professorin an der Universität Mannheim mit Schwerpunkt geschlechtsspezifische Unterschiede auf Finanzmärkten.

Vor mehr als zehn Jahren habe Norwegen als erstes europäisches Land eine Frauenquote eingeführt. Die zentralen Erkenntnisse: Zum einen gibt es in Unternehmen mit mehr Frauen in Führungspositionen weniger Entlassungen. Zum anderen sei die obere Führungsebene in den Bereichen, die nicht durch eine Quote geregelt sind, weiterhin dünn mit Frauen besetzt.

Um auch in Deutschland zügig mehr Frauen in Vorständen zu bekommen, sieht die Wirtschaftswissenschaftlerin nur eine Alternative zur Quote: „Verstärkte Investitionen in die Ausbildung weiblicher Nachwuchskräfte, flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie eine umfassendere Bereitstellung von Kinderbetreuungsangeboten.“ Ohne Unterstützung würde sich so bald nichts ändern. Grund dafür sei die insbesondere in Deutschland tief verankerte klassische Rollenverteilung, in der der Mann Hauptverdiener ist. „Es ist für Frauen in Deutschland wegen starker sozialer Normen nicht leicht, Karriere und Familie in Einklang zu bringen.“

Ob ein wachsender weiblicher Anteil in Unternehmensspitzen zuträglich für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ist, bleibt zunächst offen. „Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass weibliche Führungskräfte sich nicht fundamental von ihren männlichen Pendants unterscheiden“, so Niessen-Ruenzi. Dafür seien die beruflichen Werdegänge und Erfahrungshintergründe von Männern und Frauen zu ähnlich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020