Mannheimer ZEW-Experte: Konjunkturpaket greift zu kurz

Mannheim/Berlin. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Coronakrise greift nach Ansicht des Mannheimer Ökonomen Friedrich Heinemann zu kurz. Vor allem die angekündigten öffentlichen Investitionen von rund 12 Milliarden Euro zwischen 2021 und 2024 seien viel zu niedrig. „Die Dosis dieser Konjunkturhilfen ist homöopathisch, davon wird man überhaupt nichts spüren“, sagte der Experte des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Montag.

Sorge um privaten Konsum

Wichtig sei vor allem, den privaten Konsum weiter zu stärken, sagte Heinemann. Er sei bisher eine tragende Stütze der Konjunktur und müsse stabilisiert werden. Heinemann bekräftigte seine Empfehlung, den Mehrwertsteuersatz bis Ende 2020 vorübergehend von 19 auf 17 Prozent zu senken. Verbraucher könnten so motiviert werden, größere Anschaffungen in dieser Zeit umzusetzen. Davon würden sie sich auch durch die Coronakrise nicht abhalten lassen. „Die Erfahrung zeigt: Die Menschen reagieren immer auf Preise“, so Heinemann. Positiv wertete der ZEW-Experte unterdessen die beschlossenen Erleichterungen beim Zugang zu Kurzarbeitergeld. So sollen Betriebe die Förderung künftig schon nutzen können, wenn nur zehn Prozent der Mitarbeiter vom Arbeitsausfall betroffen sind - statt bisher ein Drittel. Zudem sollen den Arbeitgebern auch die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden erstattet werden.

Verband drängt zur Eile

Der leichtere Zugang zu Kurzarbeitergeld habe sich schon in der Wirtschaftskrise 2009 bewährt, so Heinemann. „Es entlastet die Unternehmen und stärkt den privaten Konsum, indem es Arbeitsplätze sichert.“ Je nachdem, wie sich die Ausbreitung des Coronavirus entwickle, sei mit weiteren Konjunkturhilfen zu rechnen. „Ich denke, die Diskussion darüber, was nötig ist, hat gerade erst angefangen“, sagte Heinemann.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) begrüßte die Beschlüsse der Bundesregierung. „Die große Koalition hat den Ernst der Lage erkannt“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) drängte auf schnelle Umsetzung. Konkrete Hilfen müssten in den nächsten Tagen folgen. Laut einer DIHK-Umfrage erwartet mehr als ein Viertel der Unternehmen wegen Corona Umsatzeinbußen von über zehn Prozent. Besonders dramatisch sei die Lage in der Gastronomie, in der Tourismusbranche und im Messegeschäft.

Nach Angaben von Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags, spüren die Unternehmen im Südwesten die Auswirkungen etwas stärker als der Bundesschnitt. „Unsere exportorientierte Wirtschaft war natürlich recht schnell von Problemen bei Lieferketten und Geschäftsreisen betroffen“, sagte er. Für Unternehmen, die besonders stark beeinträchtigt sind, soll es nach dem Willen der Bundesregierung Liquiditätshilfen und Garantien geben. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020