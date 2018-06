Marchionne übergibt Fiat Chrysler schuldenfrei

Anzeige

Marchionne stellte zudem einen neuen Fünfjahresplan vor, der vor allem auf die Marken Jeep, Alfa Romeo, Maserati und Ram setzt. Insbesondere der Geländewagenbauer Jeep, der als Ertragsperle gilt, soll kräftig wachsen. Die Bedeutung der italienischen Kernmarke Fiat dürfte hingegen weiter abnehmen. Darüber hinaus will Fiat Chrysler künftig verstärkt auf Elektroautos und autonomes Fahren setzen - hier sehen Analysten noch viel Luft nach oben. Der Konzern bestätigte auch Pläne, das bisher an die Großbank Santander ausgelagerte Geschäft mit Autofinanzierungen in den USA unter das eigene Dach zu holen.

An der Börse kam Marchionnes Auftritt zunächst gut an: Die Aktie kletterte zeitweise um knapp vier Prozent. Das änderte sich später - zuletzt stand der Kurs deutlich im Minus. Nach dem guten Lauf würden Anleger Gewinne mitnehmen, hieß es aus dem Handel. Seit der Fusion von Fiat und Chrysler im Herbst 2014 ist die Aktie um fast 350 Prozent gestiegen - so stark wie keine andere aus der Branche. Auch die jüngsten Absatzzahlen für den US-Markt fielen gut aus. Hier gab es im Mai dank hoher Nachfrage nach Jeep- und Ram-Modellen ein Verkaufsplus von elf Prozent im Jahresvergleich.