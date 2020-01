Mark Wittland neuer Verlagsleiter Privatkunden - Produktverantwortung für Paid Content Portale bei Mediengruppe Dr. Haas

Mannheim.Mark Wittland, 42, derzeit Leiter Lesermarkt, Marketing & Business Development beim Berliner Verlag, wird ab 1. Februar 2020 neuer Verlagsleiter Privatkunden & Paid Content bei der Mediengruppe Dr. Haas.

In dieser Funktion wird er die Vertriebs-, Kundenservice- und Marketingaktivitäten der Zeitungen verantworten sowie die Produktverantwortung für die Paid-Content-Zeitungsportale der Mediengruppe übernehmen. Wittland berichtet direkt an den Sprecher der Geschäftsführung der Mediengruppe Dr. Haas, Florian Kranefuß.

Nach seinem Mediendesign Studium arbeitete Mark Wittland als Webdesigner bei Bertelsmann / Lycos Europe, wechselte 2008 zur DuMont Mediengruppe nach Köln und übernahm nach einigen Jahren die Leitung des digitalen Produktmanagements. 2017 folgte der Wechsel zum Berliner Verlag, bei dem er zuletzt als Leiter Lesermarkt, Marketing & Business Development tätig war.

Wittland folgt auf Andreas Hohmann, der als Verlagsleiter Privatkunden den Vertriebs-, Kundenservice und Marketingbereich verantwortet und das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.12.2019 verlassen hat.

Florian Kranefuß: “Wir freuen uns, mit Mark Wittland einen ausgewiesenen Digital- und Lesermarkt-Experten gewinnen zu können, der die beiden Welten von gedruckten und digitalen Angeboten unserer Lesermarktaktivitäten bestens vereint. Damit wollen wir unsere Marktposition gedruckt und digital in der Metropolregion Rhein-Neckar weiter ausbauen. Im Namen der Mediengruppe Dr. Haas danken wir Andreas Hohmann für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seinen weiteren beruflichen Weg.“

MEDIENGRUPPE DR. HAAS GMBH:

Wir sind ein innovatives, mittelständisches Medienunternehmen mit Sitz in Mannheim. Unser Team besteht aus rund 700 Mitarbeitern und ist in mehr als 25 Unternehmen und Beteiligungen tätig, die vorwiegend über die Standorte Bensheim, Mannheim, Schwetzingen und Tauberbischofsheim verteilt sind. Das breite Medienportfolio besteht aus Tageszeitungen, Anzeigenblättern, Digitalaktivitäten, Dienstleistungen und Radiobeteiligungen, deren Marken jeweils führende Marktpositionen in der Metropolregion Rhein-Neckar einnehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

www.haas-medien.de

geschaeftsleitung@mamo.de

(Pressemitteilung Mediengruppe Dr. Haas GmbH)