Martin Lux neuer Standortleiter

Wechsel an der Spitze: Martin Lux (57, Bild) leitet das Mannheimer Werk von Bombardier. Er hat die Nachfolge von Michael Hirschböck angetreten. Nach Angaben einer Konzernsprecherin entschloss sich Hirschböck, in Vorruhestand zu gehen. Weitere Details wurden nicht genannt. Der Wechsel sei im November vollzogen worden, teilte die Sprecherin mit.

Bevor Lux zu Bombardier kam, hatte er 18 Jahre in der Autobranche gearbeitet. 2009 startete der Manager seine Karriere bei Bombardier. Zuletzt leitete er in Mannheim die internationale Abteilung Industrialisierung und Fertigungstechnik.

Lux ist geboren in Witten an der Ruhr, aufgewachsen in Bünde in Westfalen, hat in Hannover studiert und wohnt jetzt in Nierstein am Rhein (Landkreis Mainz-Bingen).

Sein Vorgänger Hirschböck hatte den Mannheimer Standort seit 2011 geführt. In seine Zeit fiel die Verlagerung der Stromrichter-Produktion nach Spanien, die von heftigen Protesten der Belegschaft und der IG Metall begleitet worden war. 2018 eröffnete Hirschböck ein neues Labor für die Entwicklung von Elektroniksystemen. jung (Bild: Bombardier)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020