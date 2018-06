Maschinenbauer: Export gewinnt an Tempo

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Maschinenbauer haben trotz der Verschärfung von Handelskonflikten ihr Exporttempo erhöht. In den ersten vier Monaten stieg die Ausfuhr von Maschinen «Made in Germany» nominal - einschließlich Preiserhöhungen - gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 56,1 Milliarden Euro.

Die stärksten Zuwächse verbuchte die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie in den USA und China, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte.

Die Lieferungen in die USA legten um 7,5 Prozent zu. Im China-Geschäft gab es ein Plus von 16,4 Prozent. Allerdings werde der Zuwachs im Vergleich zu den Raten des vergangenen Jahres (22,6 Prozent) wie erwartet allmählich kleiner. «Dennoch können die Exporte nach China weiter steigen, da die Volksrepublik mit ihrer Initiative «Made in China 2025» einen wachsenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Maschinen aus Deutschland hat», erläuterte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.