Maschinenbauer verzeichnen Auftragsplus

Frankfurt.Der deutsche Maschinenbau ist überraschend schwungvoll ins Jahr 2020 gestartet. Im Januar gingen bei der exportorientierten Industrie bereinigt um Preiserhöhungen sieben Prozent mehr Aufträge ein als im Vorjahresmonat. Der Branchenverband VDMA bremste allerdings die Erwartungen. „Das ist leider kein Zeichen für eine nachhaltige Konjunkturbelebung“, sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers in Frankfurt. Für das Plus seien vor allem einige Großaufträge verantwortlich. „Wir müssen zudem damit rechnen, dass sich die Auswirkungen der Corona-Krise in den nun anstehenden Berichtsmonaten deutlich in den Orderzahlen widerspiegeln werden.“ Besonders kräftig legten die Bestellungen aus dem Inland zu (plus elf Prozent). Die Aufträge aus dem Ausland stiegen um fünf Prozent. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020