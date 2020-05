Massenproduktion lässt kaum Platz für Hygiene

Mannheim/Birkenfeld.Sie wird immer wieder kritisiert: die Fleischindustrie. Dabei geht es aktuell nicht um Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen, sondern um einen Faktor, der sich in der Corona-Krise ganz deutlich zeigt: Ein Rinderschlachthof der Müller Fleisch GmbH in Birkenfeld meldete mehr als 300 Corona-Fälle. Auch in anderen Bundesländern brach das Virus nun unter Mitarbeitern in der Fleischproduktion aus. Gründe dafür sind laut der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) die Arbeitsplatzsituation sowie die Unterbringung der vorwiegend aus Rumänien und Bulgarien stammenden Werk- und Saisonarbeiter.

„Es wird viel über Tierwohl, artgerechte Haltung oder die Auswirkungen der Fleischproduktion auf das Klima gesprochen. Das ist gut und wichtig“, sagte Guido Zeitler, Vorsitzender der NGG laut einer Mitteilung. „Dass in der deutschen Fleischindustrie auch Menschen gnadenlos ausgebeutet werden, kommt aber leider oft zu kurz“. Mittels Subunternehmen und Werksverträgen entziehen sich manche Schlachthofbetreiber ihrer Verantwortung für die Arbeitskräfte.

Die ausländischen Beschäftigten würden „mit Niedrigstlöhnen abgespeist“, heißt es weiter in der Mitteilung der NGG. Hinzu kämen häufig zu kleine und überbelegte Wohnungen, zu wenige Sanitärräume, mangelnde Hygiene und eine hohe körperliche Belastung. Außerdem würden die Mitarbeiter in der Fleischindustrie meist dicht aneinander am Band arbeiten. „Wir kennen ausufernde Viruserkrankungen bei den ausländischen Beschäftigten der Fleischunternehmen seit langer Zeit“, so Freddy Ajan, stellvertretender Vorsitzender der NGG, laut einer weiteren Mitteilung. Er fordert flächendeckende Kontrollen und Regeln für die Unterkünfte der Beschäftigten.

Metzger bis zu 25 Prozent teurer

„In der Fleischindustrie geht es darum, auf engstem Raum möglichst billig zu produzieren, damit das Fleisch mit Niedrigstpreisen auf den Markt kommt“, sagt auch Joachim Lederer, Landesinnungsmeister für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg. 20 bis 25 Prozent teurer sei das Fleisch bei einem Metzger, berichtet er. In Baden-Württemberg gebe es aber lediglich zwei große Industriebetriebe. Die Mehrheit würden kleine, regionale Schlachtbetriebe mit etwa zehn bis 30 Mitarbeitern ausmachen. „Das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg hat ein wahnsinnig hohes Niveau“, so Lederer. Regelmäßig würden die Hygienestandards in den klein- und mittelständischen Unternehmen kontrolliert werden. Die Ordnungsbehörden der Städte würden nun zusätzlich mindestens einmal in der Woche die Einhaltung der Corona-Regeln überprüfen. Weitere Vorfälle wie in Birkenfeld hat es nach Angaben des Ministeriums für Soziales und Integration in Baden-Württemberg bislang nicht gegeben.

„Seit Beginn der Pandemie tragen alle Mitarbeiter Mundschutz, und es gelten Abstandsregeln“, sagt Michael Hocker, Geschäftsführer des Regio Schlachthofs in Mannheim. Alle weiteren Hygieneregeln seien auch schon vor der Corona-Krise üblich gewesen. So könne beispielsweise jeder einzelne Bereich des Unternehmens nur über eine Hygieneschleuse betreten werden. Der Regio Schlachthof beschäftige außerdem keine Werkvertragsarbeiter, so Hocker. „Unsere 20 Mitarbeiter kommen aus der Region. Sie leben hier mit ihren Familien und nicht wie in der Industrie in Gruppen zusammen.“

Die Müller Fleisch GmbH reagierte auf den Corona-Ausbruch an ihrem Standort in Birkenfeld mit zusätzlichen Gesundheitschecks. In Zusammenarbeit mit dem Arbeiter Samariter Bund würden alle Personen, die das Gebäude betreten wollen, mittels Temperaturmessung und einem Fragebogen untersucht werden, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Infizierten Arbeitskräften sei eine häusliche Quarantäne angeordnet worden. Mitarbeiter, deren Testergebnisse negativ ausgefallen seien und die keine Symptome zeigen würden, würden unter „Arbeitsquarantäne“ weiter arbeiten.

Mehr Unterkünfte für Mitarbeiter

In Bezug auf die Unterbringung der Werkvertragsarbeiter schreibt Müller Fleisch: „Ohne den Einsatz osteuropäischer Arbeitskräfte gebe es erhebliche Lücken in der Lebensmittelversorgung.“ Man wolle aber die externen Dienstleister und Vermieter einladen, um möglichen Verbesserungsbedarf in der Wohnsituation ermitteln und prüfe die Möglichkeit, weitere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Auf die Frage, inwiefern diese Vorhaben bereits umgesetzt und erfolgreich sind, wollte das Unternehmen am Montag keine Angaben machen. Man warte die Ergebnisse der zweiten Testreihe ab, sagte ein Sprecher.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.05.2020