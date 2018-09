Massenrückruf von Toyota

Köln.Der japanische Autobauer Toyota ruft wegen des Risikos von Kurzschlüssen im Motorraum weltweit mehr als eine Million Wagen in die Werkstatt. In Deutschland seien mit 22 089 Stück aber nur vergleichsweise wenige Exemplare betroffen, teilte Toyota Deutschland gestern auf Anfrage in Köln mit. Es handelt sich laut Toyota um eine freiwillige, kostenlose Aktion – unmittelbare Gefahr bestehe nicht. Der Rückruf erstreckt sich auf Modelle des Prius. Nach Angaben des Autobauers kann ein Kabelbaum im Motorraum auf die Kante einer Abdeckung drücken und im Laufe der Zeit durch Reibung beschädigt werden.

