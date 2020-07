Massentests bei Großveranstaltungen schwierig

Berlin/Mannheim.Alle 22 012 Stadionbesucher auf Corona testen - innerhalb von 24 Stunden - und sie dann bei negativem Ergebnis ohne Abstand auf die Ränge lassen. Mit diesem kühnen Plan ließ der Fußball-Bundesligist Union Berlin Anfang Juli aufhorchen. Man sei in ersten Gesprächen mit möglichen Partnern um das Konzept umzusetzen, teilte der Club auf seiner Homepage mit. DFB-Präsident Fritz Keller sprach sich ebenfalls für präventive Tests vor Spielen aus.

Auch beim SV Waldhof wird intensiv daran gearbeitet, zur nächsten Saison zumindest wieder teilweise Zuschauer zuzulassen (wir berichteten). Dabei spielen Massentests jedoch weniger eine Rolle, sondern Maßnahmen wie unter anderem Blockierungen bestimmter Bereiche und versetzter Einlass der Fans.

Daniel Hopp, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft der SAP-Arena teilt auf Nachfrage dieser Redaktion mit: „Wir haben den Vorstoß von Union Berlin interessiert zur Kenntnis genommen. Allerdings stellen sich in diesem Zusammenhang sehr viele weitere Fragen - bei einem solchen Massentest natürlich auch die Kostenfrage. Zudem sei ein Open-Air-Fußballstadion generell anders zu betrachten als eine Indoor-Arena. Man werde die weiteren Ereignisse interessiert verfolgen.

Für das Mannheimer Gesundheitsamt stelle sich die Frage, ob die Durchführung von Massentests eine mögliche Variante für die Veranstalter wäre derzeit nicht. „Das Konzept von Union Berlin ist uns nicht im Detail bekannt und ein ähnliches liegt der Stadt Mannheim bislang nicht vor“, heißt es auf Nachfrage. Nach wie vor gelte, dass der Veranstalter für jede Veranstaltung die entsprechenden Regelungen des Landes oder der jeweiligen Kommunen vor Ort bei der Erarbeitung seines Hygienekonzepts zu berücksichtigen hat.

Wäre das Konzept aus virologischer Sicht tragfähig? „Nein“, sagt Professor Dr. Bodo Plachter vom Institut für Virologie der Universitätsmedizin Mainz. Allein schon aus logistischer Sicht sei eine Umsetzung für ihn nur schwer vorstellbar. „Um so viele Menschen in einem so kurzen Zeitraum zu testen, wäre ein sehr hoher Aufwand notwendig.“ Es müssten etwa extra Personal für Abstriche abgestellt werden. Der Veranstalter bräuchte große Mengen an Schutzkleidung für die testenden Mitarbeiter.

Zudem geben die Coronatests zunächst nur eine „trügerische Sicherheit“: „Wer zwei Tage vorher ein negatives Testergebnis hat, der kann das Virus am Tag der Veranstaltung in sich tragen und weitergeben“, sagt Plachter. Der Vorschlag von Union Berlin, die Tests innerhalb von 24 Stunden vor Spielbeginn durchzuführen sei angesichts der großen Zahl sehr ambitioniert, so Plachter. „Wir bewegen uns bei der Analyse im mehrstündigen Bereich, die Probenabnahme und der Transport sind dabei noch nicht eingerechnet. Unsere Erfahrung ist außerdem, dass Testkapazitäten nur begrenzt verfügbar sind.“ Fragwürdig also wie insbesondere Auswärtsfans rechtzeitig an ihre Testergebnisse kommen würden.

Für den Virologen lenken derartige Konzepte ohnehin von der Verpflichtung ab, sich über Hygienekonzepte Gedanken zu machen. „Diskussionen über Veranstaltungen mit Abstand und Maske gehen in die richtige Richtung.“ Diese Maßnahmen alleine reichten aber nicht aus. „Das Gesamtkonzept ist entscheidend. Dabei spielen auch die Lösungen für die Anreise, etwa im öffentlichen Nahverkehr, eine große Rolle.“

Dann sei ein langsames Hochfahren mit einigen Tausend Zuschauern wieder denkbar. Von einer maximalen Auslastung - einem vollen Carl-Benz-Stadion oder ein Spiel vor 22 012 Zuschauern in der Alten Försterei - müsse man sich vorläufig wohl aber erst einmal verabschieden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020