Massive Kritik von Bürgerbewegung

Bei einer Demonstration vor dem Bundeskanzleramt hat die „Bürgerbewegung Finanzwende“ mehr Steuertransparenz bei der Lufthansa angemahnt. Der Konzern sei in mehreren Schatten-Finanzzentren aktiv, zum Beispiel auf den Cayman Islands und in Malta, erklärte der Sprecher und ehemalige Mannheimer Grünen-Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gesellschaften in den Steueroasen genutzt werden, um Gewinne dorthin zu verlagern und Steuern in Deutschland zu sparen.“

Lufthansa habe in den vergangenen zehn Jahren lediglich 19,4 Prozent Steuern auf ihre Gewinne gezahlt, während an den Konzernsitzen Köln und Frankfurt jeweils über 30 Prozent fällig gewesen wären, kritisiert eine Studie der Bürgerbewegung. Abschließende Belege für illegale Gewinnverschiebungen und Steuervermeidungen lägen allerdings nicht vor. Gleichzeitig seien aber Gesellschaften in Steueroasen ein starkes Indiz dafür.

Das Unternehmen selbst hatte während der Verhandlungen mit Berlin über Geschäftstätigkeiten in verdächtigen Staaten nach der EU-Liste berichtet. Dabei wurden sieben Firmen in Panama, Guam sowie auf den Cayman Islands/Virgin Islands genannt.

Lufthansa verwies am Mittwoch auf die Mitteilung vom 12. Mai. Darüber hinaus lege man den zuständigen Steuerbehörden im Rahmen eines Country-by-Country-Reporting detailliert ihre Gewinne und Steuerzahlungen offen. dpa

Donnerstag, 28.05.2020