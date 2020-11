„Matthias Hoffmann hatte das große Chefbüro“

Mannheim.Der Prozess gegen den ehemaligen Mannheimer Konzertveranstalter Matthias Hoffmann nimmt Fahrt auf. Nachdem sich Wolfgang Klauke, Ex-Pressesprecher der Afrika! Zirkus- & Veranstaltungs GmbH & Co. KG, von sich aus bei Staatsanwalt Alexander Oberdiek gemeldet hatte, machte er am Montag seine Zeugenaussage vor der Großen Wirtschaftskammer des Mannheimer Landgerichts.

Verteidigung kontert

Matthias Hoffmann wird vorgeworfen, als faktischer Geschäftsführer Insolvenzverschleppung betrieben zu haben. Laut Klauke hat Hoffmann ihm offenbart, dass er nicht offiziell als Geschäftsführer auftreten könne. Ihm sei aber klar gewesen, dass Hoffmann im Hintergrund die Fäden ziehen würde. „Und so war es dann auch im Arbeitsalltag.“

Dass Matthias Hoffmann der Chef im Hause war, zeigte sich demnach auch an den Räumlichkeiten: „Hoffmann hatte das große Chefbüro“ mit umfangreicher Ausstattung, wohingegen die nominelle Geschäftsführerin Faiza Hoffmann keinen festen Arbeitsplatz gehabt habe. Er habe sie kaum zu Gesicht bekommen. „Von ihr habe ich auch nie einen Arbeitsauftrag erhalten“, so Klauke, „außer wenn ich für ihre Bekannten Tickets besorgen sollte“.

Unter der Geschäftsführung von Faiza Hoffmann hätte er das Projekt gar nicht übernommen. „Mir war klar, wenn das jemand zum Erfolg führt, ist das Matthias Hoffmann.“ Die Tournee sei mit 300 000 verkauften Tickets auch ein großer Erfolg gewesen. Doch von dem Umsatz in Höhe von 15 Millionen Euro blieb demnach nicht viel hängen: „Es gab große Probleme. Ich hatte ständig Anrufe von Gläubigern, teilweise von Partnern, die ich selbst an Land gezogen hatte. Das war mir auch persönlich peinlich.“ Schließlich stellte Klauke aufgrund von angeblichen Lohnrückständen in Höhe von etwa 10 000 Euro die Arbeit ein.

Hoffmanns Verteidiger Ulrich Sommer konterte Klaukes Aussage: Dieser habe emotionale Vorbehalte und als Pressesprecher ohnehin nicht den gesamten Geschäftsalltag überblicken können. Der Verantwortliche sei der künstlerische Leiter André Heller gewesen. Zudem hinterfragte Sommer die Motive hinter Klaukes Aussage: „Sie haben 5000 Euro erhalten, sind aber trotzdem nicht arbeiten gegangen. Stattdessen haben Sie eine Strafanzeige gemacht. So verhält sich kein solidarischer Mitarbeiter.“

Klauke stimmte zu, dass „eine gewisse Grundenttäuschung“ hinter seiner Aussage stecken würde. Es müsse einen Riesen-Gewinn gegeben haben, dennoch seien einige Kollegen mit einem „kläglichen Betrag“ aus der Insolvenzmasse abgespeist worden. Ihm sei hingegen nach einem Prozess eine Vergleichssumme ausgezahlt worden. „Ich gehöre zu den Glücklichen. Ich kenne freiberufliche Mitarbeiter, die an den Rand des Existenzminimums getrieben wurden“, so Klauke.

