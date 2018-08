Mediation gescheitert

Berlin.Ohne Einigung ist das Beschwerde-Verfahren zum Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch zu Ende gegangen. Nachdem 2013 mehr als 1100 Arbeiter gestorben waren, legten Kritiker Beschwerde gegen den TÜV Rheinland ein, der vor der Katastrophe eine Firma in dem Gebäude überprüft hatte. Die Vorwürfe erhoben unter anderem die Organisationen Femnet und European Center for Constitutional and Human Rights. Sie warfen dem TÜV vor, dass seine indische Tochterfirma einen mangelhaften Prüfbericht abgegeben habe. Für den Unfall sei der TÜV deshalb mitverantwortlich.

Die Prüforganisation hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die Kontaktstelle im Bundeswirtschaftsministerium führt in solchen Fällen ein Mediationsverfahren durch. Die Kontrahenten sollen sich einigen und die Zustände in den globalen Zulieferfabriken im Konsens verbessern. Das ist zu Rana Plaza nicht gelungen. Die Positionen lagen zu weit auseinander. koha

