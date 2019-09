Mediengruppe Dr. Haas richtet Bewegtbild-Aktivitäten neu aus - RNF wird nicht fortgeführt

Ein Blick in die RNF-Studios in Mannheim. © rinderspacher

Mannheim.Aufgrund der konjunkturell bedingten weiteren Beschleunigung des Rückgangs der Werbemärkte konnte die Mediengruppe Dr. Haas den Anfang 2019 aus der Insolvenz übernommenen Sender nicht stabilisieren. Insbesondere die Vermarktung des klassischen TV-Programms (Werbezeitenverkauf) hat sich entgegen den Erwartungen gegenüber dem Insolvenzjahr 2018 nochmals deutlich verschlechtert.

Auch die Zurverfügungstellung erheblicher finanzieller Mittel in Höhe von 1,2 Millionen Euro seitens der Mediengruppe Dr. Haas sowie umfangreiche Maßnahmen konnten der strukturell sowie konjunkturell bedingten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des regionalen TV-Senders nicht ausreichend entgegenwirken.

Zudem sieht die RNF-Geschäftsführung für die Fortführung des TV-Senders infolge der eingetretenen und zukünftig zu erwartenden Entwicklung keine wirtschaftliche Perspektive mehr.

Hinzu kommen grundsätzliche Veränderungen in der Nutzung des Mediums Fernsehen: Lineare TV-Angebote verlieren beim Publikum an Beliebtheit. Bewegtbild-Angebote, die auf digitalen Verbreitungswegen zeitsouverän gestreamt werden können, verzeichnen dagegen steigende Nutzungsraten. Daher richtet die Mediengruppe Dr. Haas konsequenterweise ihre Bewegtbild-Aktivitäten neu aus und wird perspektivisch neue Formate in den Digitalauftritten von Morgenweb.de, FNweb.de, Headline24 und in sozialen Netzwerken schaffen.

Die Mediengruppe Dr. Haas bedauert, dass es trotz umfangreicher Maßnahmen und der Einbringung erheblicher finanzieller Mittel nicht gelungen ist, den regionalen TV-Sender in eine wirtschaftlich stabile Situation zu überführen und bedankt sich für das große Engagement bei den 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von RNF, den Sender in und nach der Plan-Insolvenz 2018 engagiert weitergeführt zu haben, sowie für die große Unterstützung aus regionaler Wirtschaft und Politik.

(Pressemitteilung Mediengruppe Dr. Haas GmbH)