Medizintechnik-Sparte trotzt technischer Panne

Es dauert fast 45 Minuten, bis es endlich läuft und der Handel beginnen kann. Es passt zu einem Börsengang, der am Ende doch nicht die Dimensionen annimmt, die sich der Münchner Konzern eigentlich erhofft hatte. Am Anfang war die Rede vom möglicherweise größten Börsengang seit der Telekom, die 1996 mehr als zehn Milliarden Euro erlöst hatte. Von einem Börsenwert von bis zu 40 Milliarden Euro war zunächst die Rede, jetzt sind es nur noch 28 Milliarden Euro.

Manuel Neuer lächelt schweigend

Healthineer-Vorstandschef Bernd Montag ist am Ende deutlich erleichtert und zufrieden, dass der Börsengang in einem nicht einfachen Umfeld im Aktienhandel geklappt hat. „Wir haben jetzt noch klarer eine Identität als das größte Medizintechnik-Unternehmen Europas.“ Und Healthineers habe jetzt auch das Kapital, um sich mit den Besten zu messen.

Am Ende lässt sich Manuel Neuer auch noch höchstpersönlich blicken. Und staunt erst einmal wie ein kleiner Junge, als er in den Börsensaal tritt. Offensichtlich ist er das erste Mal hier. Er wird – schwarzer Anzug, schwarzes Hemd und schwarze Krawatte – vor das Magnetom bugsiert, schaut, umgeben von Siemens-Manager, erst verlegen und dann lächelnd in die Kameras. Ohne ein Wort zu verlieren, verschwindet Neuer nach drei Minuten wieder. Bayern München als Partner von Siemens Healthineers aber bleibt.

