Mehr als 1100 BASF-Mitarbeiter in Ludwigshafen gehen

Blick auf den Ludwigshafen. © dpa

Ludwigshafen.Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF kommt mit seinem geplanten Stellenabbau voran. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, haben im ersten Halbjahr mehr als 1100 Mitarbeiter in Ludwigshafen einen Aufhebungsvertrag unterschrieben.

Insgesamt will BASF bis Ende des Jahres 2021 weltweit 6000 Stellen streichen, darunter 3000 in Deutschland, vor allem in Ludwigshafen. Vorstandschef Martin Brudermüller zeigte sich am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zuversichtlich, dass dieses Ziel über Abfindungen, die übliche Fluktuation und den absehbaren Wechsel vieler Mitarbeiter in den Ruhestand erreicht werden könne.

Obwohl das Unternehmen auch im zweiten Halbjahr mit schwierigen Geschäften rechnet und kürzlich erst seine Jahresziele kassiert hatte, sieht Brudermüller derzeit keinen Spielraum für weitere Einschnitte in der Belegschaft. „Ich glaube, da können wir nichts mehr draufpacken“, sagte er. tat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019