Mehr als Vision nötig

Man wird ja auch mal träumen dürfen – von selbstfahrenden Autos, von Hyperloop-Röhren, durch die man in 20 Minuten von Berlin nach Brüssel reisen kann, von Flugzeugen ohne Emissionen und Traumschiffen, aus deren Schornsteinen bessere Luft herauskommt, als im Maschinenraum eingesogen wurde. Eine solche Vision hat ihren Platz innerhalb der politischen Zielplanung. Das sei an dieser Stelle schon mal gesagt: Ambitionierte Vorschläge sind gut, realisierbare Planungen wären allerdings in diesem Fall noch deutlich besser.

Die Europäische Kommission hat recht: Damit die Gemeinschaft 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden kann, sind radikale Veränderungen unserer Mobilität nötig. Das am Mittwoch vorgestellte Konzept bietet dafür Visionen an, nicht mehr. Genau genommen muss die Behörde in Brüssel auch nicht die Zahl der Hochgeschwindigkeitszüge zwischen den Metropolen in den 27 Mitgliedstaaten vorgeben, weil sie auf die Innovationskraft derer vertrauen könnte, die etwas davon verstehen: die Ingenieure in den Unternehmen.

Aus der Krise, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, können die verantwortlichen Politiker im Übrigen etwas lernen: Wenn man den Entwicklern, den Forschern, den Experten freien Raum lässt und sie mit den notwendigen finanziellen Mitteln ausstattet, finden sie Lösungen wie Impfstoffe, die auf unterschiedlichen Wegen zum selben Ziel kommen. Das funktioniert auch beim Verkehr.

