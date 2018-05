Mehr Betrugsfälle in deutschen Firmen

Anzeige

Frankfurt.Deutschlands Unternehmen leiden unter Betrügereien und Korruption. 18 Prozent der von der Unternehmensberatung Ernst&Young (E&Y) im Winter befragten Firmen berichten, dass sie in den vergangenen beiden Jahren von größeren Betrugs- und Korruptionsfällen betroffen waren. Bei der letzten Umfrage vor zwei Jahren waren es nur 14 Prozent.

„Trotzdem gibt es in Deutschland kein strukturelles Problem. Das ist kein Zeichen für eine überbordende Kriminalität in den Unternehmen“, sagt E&Y-Experte Stefan Heißner. In Deutschland gebe es im Gegensatz zu anderen Ländern sehr intensive Kontrollen. „Wo funktionierende Überwachungsprozesse im Einsatz sind, da wird auch mehr aufgeklärt“. In anderen Länder würden Vergehen eher zufällig aufgedeckt. Die Dunkelziffer dort sei viel höher.

Immer wieder neue Formen

Trotzdem sieht Heißner, der sich seit 20 Jahren bei E&Y mit der Thematik befasst und davor 15 Jahre in diesem Bereich bei der Polizei tätig war, keinen Grund zu Entwarnung. Zum einen gebe es immer neue Felder, die für Betrügereien anfällig seien. Er erinnert dabei an den Abgasskandal in der Autoindustrie, auch wenn das eher unter Wettbewerbsmanipulation falle.