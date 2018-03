Mehr drin als erlaubt

Anzeige

Berlin.Mehr Energie haben, bessere Leistungen bringen und konzentrierter arbeiten. Das verspricht ein Nahrungsergänzungsmittel, über das sich ein Käufer bei den Verbraucherzentralen beschwert hat. Es gebe nur einen Kurzzeiteffekt, schreibt der Kunde, „dies wird erzeugt durch eine überhöhte Menge an Nicotinsäure im Produkt“. Der Stoff war sogar stärker dosiert als erlaubt. Die Verbraucherschützer bestätigen den Befund und führen auch die möglichen Nebenwirkungen der Nikotinbehandlung auf. Es könnten „Hautrötungen im Gesicht, an den Armen und am Nacken, Hitzegefühl sowie Nesselsucht mit stark juckenden Quaddeln auftreten“.

Webseite kritisch prüfen

Abzunehmen, Muskeln aufzubauen oder mehr Widerstandskraft zu entwickeln versprechen etliche Präparate, die im Internet als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden. Die Nachfrage ist enorm. Jeder dritte Konsument hat einer Forsa-Umfrage zufolge schon derlei Produkte gekauft. Gut die Hälfte der Kunden erwartet positive gesundheitliche Effekte durch zusätzliche Vitamine, Mineralstoffe oder andere Zutaten.

Die große Mehrheit der Käufer besorgt sich die Produkte im örtlichen Handel. Das ist vergleichsweise risikofrei, weil die Händler der behördlichen Kontrolle unterliegen. Jeder Achte ordert seine Pillen und Tropfen jedoch im Netz. Hier lauern Risiken, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) gerade gewarnt hat.