Mehr Flüge nach Sylt

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air reagiert auf die gute Nachfrage und steuert ihre Ziele Berlin sowie Sylt künftig häufiger an. „Unsere Sylt-Verbindung im Jahr 2017 war und ist ein großer Erfolg. Viele Flüge sind komplett ausgebucht“, sagte Dirk Eggert, Geschäftsführer der Rhein-Neckar Air, gestern. Die Flüge nach Sylt finden jetzt außer mittwochs und samstags auch an Freitagen statt. Wie das Unternehmen gestern weiter mitteilte, stieg die Auslastung der Flugzeuge seit dem Start der Verbindung im Jahr 2016 auf die nordfriesische Insel um ungefähr 20 Prozent.

Auch die Hauptstadt fliegt Rhein-Neckar Air künftig häufiger an. Neben den bestehenden Hin- und Rückflügen von Montag bis Freitag kommen drei Mittagsflüge um 10.15 Uhr am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag hinzu. „Das ist ein Angebot für jene, die nur vormittags einen Termin wahrnehmen müssen und anschließend nach Mannheim zurückkehren möchten“, so Eggert. Wegen der steigenden Auslastung habe man die Flugzeugbesatzung verstärkt: „Wir haben zwei zusätzliche Flugbegleiterinnen eingestellt, aber haben nach wie vor noch drei Flugzeuge im Einsatz.“ Unverändert bleiben die Verbindungen nach Hamburg an fünf Tagen die Woche.

Rhein-Neckar Air nutzt aktuell drei Maschinen des Typs Dornier 328 mit jeweils 31 Sitzplätzen und befördert nach eigenen Angaben jährlich rund 35 000 Gäste. hhk