Mehr Fluggäste in Frankfurt

Anzeige

Frankfurt.Die Reiselust zum Sommerbeginn hat dem Frankfurter Flughafen im Juni einen kräftigen Wachstumsschub beschert. Der Betreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat knapp 6,4 Millionen Passagiere und damit 9,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er gestern in Frankfurt mitteilte. Für das erste Halbjahr steht damit am größten deutschen Flughafen ein Plus von 9,1 Prozent auf 32,7 Millionen Fluggäste zu Buche. Im Frachtgeschäft sank das Volumen im Juni um 2,7 Prozent auf 180 167 Tonnen. Für die ersten sechs Monate folgt daraus ein Rückgang um 0,4 Prozent. dpa