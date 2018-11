Mehr Geld und weniger Bürokratie

Berlin.Zug verspätet, Flug gestrichen – damit beginnt für Verbraucher häufig ein bürokratischer Hindernislauf. Damit soll nach dem Willen der saarländischen Landesregierung bald Schluss ein. Kommende Woche berät der Bundesrat über einen Antrag des Saarlandes, laut dem Kunden von Bahn- und Fluggesellschaften Entschädigung nach Verspätungen oder Ausfällen nicht mehr beantragen müssen – die Unternehmen sollen stattdessen automatisch zahlen.

Hintergrund ist, dass Bahnanbieter und Fluggesellschaften in der Regel sowohl über die Buchungsnummer einer Reise als auch über die Bankdaten ihrer Kunden verfügen. Die Bahn verkauft nach eigenen Angaben mittlerweile einen Großteil ihrer Fahrkarten übers Internet. Dann ist beispielsweise eine Kreditkartennummer hinterlegt. Kommt ein Zug zu spät oder streicht eine Airline einen Flug, soll der jeweilige Anbieter dem Passagier die fällige Entschädigungsleistung einfach überweisen.

„Es ist nicht einzusehen, warum Flug oder Zug per App gebucht werden können, die Entschädigung dann aber schriftlich auf komplizierten Formularen beantragt werden muss“, heißt es im saarländischen Antrag. Kommt das Ansinnen in der Länderkammer durch, muss die Bundesregierung eine entsprechende Gesetzesänderung prüfen.

Die Deutsche Bahn zeigt sich für den Vorschlag offen, hält die Umsetzung allerdings für schwierig. „Die Digitalisierung des Fahrgastrechteprozesses ist sowohl fachlich wie auch technisch gesehen komplex und herausfordernd“, dämpft ein Konzernsprecher mögliche Erwartungen an eine schnelle Reform. Ein automatisiertes Verfahren könnte das Unternehmen außerdem viel Geld kosten.

1,5 Millionen Anträge bei der Bahn

Derzeit kommen im Fernverkehr nicht einmal vier von fünf Zügen pünktlich am Ziel an. Die Fahrgäste müssen ein Formular ausfüllen – im Internet oder auf Papier –, wenn sie eine Entschädigung erhalten wollen. Es liegt nahe, dass etliche Kunden den Aufwand scheuen. Bei einem automatisierten Verfahren müsste die Bahn daher wohl mehr für Ausgleichszahlungen ausgeben als bisher.

Die Dimensionen sind ohnehin schon beachtlich. Im vergangenen Jahr regulierte die Bahn 1,5 Millionen Fälle. Dafür überwies das Unternehmen 30 Millionen Euro an die Fahrgäste. Im laufenden Jahr dürfte der Betrag aufgrund der sinkenden Pünktlichkeitswerte und einiger Zugausfälle noch einmal höher ausfallen.

„Pünktlicher und effizienter“

Teurer käme die Bahn auch eine Reform der Fahrgastrechte in der EU, die das Europäische Parlament gestern beschlossen hat. Die Abgeordneten wollen deutlich höhere Entschädigungen für Bahnreisende durchsetzen. Der halbe Ticketpreis soll bereits ab einer Verspätung von mehr als einer Stunde erstattet werden, bei mehr als zwei Stunden wird der volle Preis fällig. Bislang gibt es in Deutschland ab einer Stunde Verspätung am Zielort ein Viertel vom Ticketpreis zurück, bei mehr als zwei Stunden ist es die Hälfte.

Allerdings muss das Parlament noch den Europäischen Rat von der geplanten Verschärfung überzeugen. Ob die darin vertretenen Mitgliedsländer den Vorschlag in dieser Form billigen, ist unsicher. Der Europäische Verbraucherverband begrüßte die Position des Parlaments. „Es ist nur gerecht, dass Verbraucher angemessen entschädigt werden, wenn ihr Zug sich verspätet oder ausfällt, denn solche Verkehrsstörungen wirken sich auf die Pläne der Menschen aus“, teilte die Generalsekretärin des Verbands, Monique Goyens, mit. Der CDU-Europaabgeordnete Dieter-Lebrecht Koch erklärte: „Mit diesen neuen Regeln bringen wir die europäischen Eisenbahnunternehmen dazu, pünktlicher und effizienter zu werden.“

Das EU-Parlament will außerdem erreichen, dass Bahnreisende bei Fahrten über Staatsgrenzen hinweg leichter Entschädigungen bekommen können – auch, wenn für die Reise Tickets bei verschiedenen Anbietern gekauft wurden. Dann soll trotzdem für die gesamte Strecke ein Entschädigungsanspruch bestehen. Wer also einen Thalys in Belgien wegen eines verspäteten ICE verpasst, müsste auch die Kosten für dieses Ticket teilweise oder ganz erstattet bekommen. (mit dpa)

