Mehr Pakete, weniger Gewinn

In seiner Studie 2018 für die Kurier-, Paket- und Expressbranche schreibt der Bundesverband Paket- und Express Logistik, dass die Umsätze steigen, die Durchschnittserlöse pro Sendung allerdings zurückgehen. Eine Erklärung liefert Horst Manner-Romberg, Chef des Beratungsunternehmens MRU: „Großkunden und Onlinehändler wie Amazon und Zalando nutzen ihre Marktmacht. Sie zahlen den Paketdiensten teils nur 1,80 Euro pro zugestelltem Paket.“ Die flächendeckende, bundesweite Zustellung mit den entsprechenden Kosten der Infrastruktur „rechnet sich zu solchen Preisen nicht“.

Fahrer sind Leidtragende

Dies sei einer der Gründe, warum beispielsweise Hermes 2017 Verluste erwirtschaftet habe. Die großen Paketdienste geben den Druck dann weiter. Die Leidtragenden sind einerseits die angestellten Fahrer, die mehr Kartons in weniger Zeit abliefern sollen. Andererseits geraten die Subunternehmer in den Fokus, die für die Großen einen Teil der Pakete regional mit eigenen Fahrzeugen verteilen. „Anhand einer repräsentativen Untersuchung konnten wir 2016 in einzelnen Regionen Zustellpreise von nur 52 Cent pro ausgeliefertem Paket nachweisen“, sagt der MRU-Geschäftsführer. „Zustellfirmen sind damit nicht lebensfähig.“

Zudem herrscht ein Mangel an Zustellfahrern. Rund 9000 Stellen sollen bundesweit unbesetzt sein. Hier schlagen sich die Hochkonjunktur, die niedrige Arbeitslosigkeit und eine grundsätzliche Knappheit an Arbeitskräften nieder. Jedenfalls steigen dadurch die Löhne. In München soll es mittlerweile schwierig sein, Fahrer unter 17 Euro brutto pro Stunde zu bekommen.

Die verschiedenen Entwicklungen führen dazu, dass bei den Zustellunternehmen weniger Gewinn hängenbleibt. Außerdem müssen sie investieren, um die zunehmende Flut der Sendungen zu bewältigen. Sie brauchen mehr Logistikzentren, Sortieranlagen, Lkw und Mitarbeiter. Bei den kürzlich veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2018 sagte Melanie Kreis, Finanzchefin der Post DHL: „Unsere Organisation ist in Teilen zu kompliziert aufgestellt, und die indirekten Kosten sind zu rasch gewachsen.“ Der Marktführer hat sich deshalb vorgenommen, unnötige Ausgaben zu kürzen. „Wir investieren verstärkt in Automatisierung und Digitalisierung im Betrieb“, kündigte Kreis an.

Zudem will Post DHL den Spieß umdrehen. Statt immer weniger sollen auch Großkunden wie Amazon mehr Porto pro Sendung zahlen. Die Verhandlungen mit wichtigen Groß- und Geschäftskunden laufen bereits, ebenso bei Hermes.

