Mehr Skepsis beim Export

Rhein-Neckar.Es läuft, aber wie lange noch? Vielleicht lässt sich so die Stimmung in der regionalen Wirtschaft am besten zusammenfassen. Denn die Lage in den Unternehmen ist zwar gut, die Erwartungen aber verhaltener als vor einem Jahr. Das zeigt eine Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) Rhein-Neckar, Pfalz, Darmstadt und Rheinhessen. Die Ergebnisse im Überblick.

Aktuelle ...