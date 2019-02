Mehr Umsatz dank Umbau

London/heidelberg.Der Konzernumbau zahlt sich für den britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser immer mehr aus. Der Umsatz sei im vierten Quartal 2018 im fortzuführenden Geschäft um zwei Prozent auf umgerechnet 3,76 Milliarden Euro gestiegen, teilte der für Marken wie Sagrotan, Calgon oder Clearasil bekannte Konzern gestern in London mit. Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe betrug der Anstieg vier Prozent. Das war mehr, als Analysten erwartet hatten – die Aktie legte im frühen Handel um vier Prozent zu.

An Reckitt Benckiser ist die aus der Metropolregion Rhein-Neckar stammende Familie Reimann – eine der reichsten Familien in Deutschland – nach wie vor mit einem Minderheitsanteil beteiligt. Die Ursprünge der Reimann-Dynastie reichen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als Johann Adam Benckiser und Karl Ludwig Reimann in Ludwigshafen eine Chemiefabrik aufbauten. Der daraus entstandene Konzern fusionierte im Jahr 1999 mit der britischen Reckitt.

Letzten verfügbaren Angaben zufolge hält die Familie Reimann über ihre Beteiligungsgesellschaft JAB sechs Prozent an Reckitt Benckiser. In der Region ist der Konzern mit zwei Standorten vertreten: in Heidelberg (Vertriebsgesellschaft, Forschung und Entwicklung) und Weinheim (Kukident).

Babykost-Hersteller übernommen

Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen Zuwächse bei den Erlösen auf vergleichbarer Basis von drei bis vier Prozent an. Im Gesamtjahr 2018 stiegen die Umsätze im fortzuführenden Geschäft um zehn Prozent auf rund 14,8 Milliarden Euro. Ein Teil des deutlichen Anstiegs kommt von einer Übernahme. Reckitt hatte im Juni 2017 den Babykost-Hersteller Mead Johnson übernommen. Unter dem Strich ging der Gewinn um gut ein Drittel auf knapp 2,5 Milliarden Euro zurück. Grund waren unter anderem höhere Finanzierungskosten und höhere Steuern. Der Konzern befindet sich derzeit im Umbau. Die Schaffung von zwei Sparten – Gesundheit und Hygiene – soll für ein langfristiges Wachstum sorgen. dpa/red

