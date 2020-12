Mehr Weihnachts-Pakete durch den Lockdown erwartet

Schon vor der Schließung des Einzelhandels zeichnete sich ab, dass dieses Jahr zu Weihnachten noch einmal bedeutend mehr Pakete verschickt werden als im vergangenen Jahr. Der Bundesverband Paket & Express Logistik (BIEK), der die privaten Paketdienstleister vertritt, erwartete im diesjährigen Weihnachtsgeschäft insgesamt 420 Millionen Paketsendungen an private Haushalte - wohlgemerkt wurde diese Schätzung Ende Oktober vorgenommen, also bevor sich der harte Lockdown abzeichnete.

Personal für Weihnachtspakete

Die Deutsche Post DHL meldete bereits Rekorde. Allein in der vergangenen Woche seien dort 56 Millionen Pakete sortiert und ausgeliefert worden. Schon Ende November wurde der bisherige Jahresrekord aus 2019 gebrochen: 1,6 Milliarden Pakete wurden bis dahin durch das Unternehmen transportiert.

Und ein Ende der Paketflut ist nicht in Sicht. „Wir gehen davon aus, dass die ohnehin schon großen Paketmengen sich mit dem Lockdown weiter erhöhen werden“, so der Vorsitzende des BIEK, Martin Bosselmann, auf Anfrage dieser Redaktion. Eine genaue Prognose sei seriös nicht möglich. Die DHL äußert sich vorsichtiger: „Da die Menschen jetzt schon sehr viel bestellen und auch Geschenke rechtzeitig verschicken, ist nicht klar, ob ein kurzfristiger Lockdown nochmals deutlich mehr Menge bedingt“, so eine Sprecherin. Die Post hat im Laufe des Jahres insgesamt 7000 Mitarbeiter eingestellt - zum Weihnachtsgeschäft zusätzlich 10 000 Aushilfen. „Wir jedenfalls werden jede verfügbare und mobilisierbare Kapazität bereitstellen“, verspricht die Sprecherin. Die Post verweist darauf, dass sie im hinteren Teil der Kette des Online-Handels stehe. Auch die Versender, Online-Händler und Hersteller müssten in der Lage sein, die Mehrmengen abzuwickeln.

Allen voran steht da wohl Branchenriese Amazon. Auf Anfrage verweist das Unternehmen darauf, dass es sowie seine Logistikpartner Saisonkräfte eingestellt habe. Am Standort Frankenthal seien derzeit mehrere Hundert Aushilfen beschäftigt. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, dass sich die Arbeitsbedingungen an den Amazon-Standorten durch den Lockdown verschlechtern würden - da sie noch mehr Bestellungen bewältigen müssten. Darüber hinaus würden Amazon-Mitarbeiter zu wenig vor Covid-19-Infektionen geschützt.

Limitierte Kapazitäten

Die Paketbranche selbst ist zuversichtlich, das Aufkommen zu bewältigen. Der BIEK sieht jedoch ein paar Knackpunkte: „Personelle Ressourcen, Sortier- und Ladekapazitäten sind natürlich an einem gewissen Punkt limitiert“, so Bosselmann. Auch die Wetterlage der kommenden Tage spiele eine Rolle - und das Infektionsgeschehen dürfe sich nicht massiv verstärken. Dass noch mehr Aushilfen eingestellt werden, kann man sich beim BIEK nur schwer vorstellen. „Personelle Aufstockungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Hygieneschutzstandards sind nur in begrenztem Maße möglich“, so Bosselmann.

