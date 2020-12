Melanie Maas-Brunner, BASF

Chemikerin Melanie Maas-Brunner hat eine klare Botschaft an Schülerinnen. „Studiert Naturwissenschaften! Wo sonst kann ich so viel lernen über die Zusammenhänge, die unsere Welt bewegen?“, wird sie in einem Interview mit dem DUB Unternehmer-Magazin zitiert.

Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF holt Maas-Brunner ab Februar in den Vorstand. Die Managerin wird Technik-Vorständin – und zudem ab Juni Michael Heinz als Arbeitsdirektor und Verantwortlichen für die europäischen Standorte ablösen. Damit übernimmt sie die Leitung des Ludwigshafener Standorts mit rund 35 000 Mitarbeitern.

Maas-Brunner, 1968 in Korschenbroich (Nordrhein-Westfalen) geboren, studierte an der RWTH Aachen und promovierte dort 1995 in Chemie. Bei BASF ist sie seit 1997, derzeit noch als Leiterin des Unternehmensbereichs Nutrition & Health (Ernährung und Gesundheit).

Von einer gesetzlich vorgegebenen Frauenquote hält Maas-Brunner nichts. Gleichzeitig sagt sie: „Vielfältige Teams sind erfolgreicher. Wir arbeiten daran, weibliche Talente noch stärker einzubeziehen, und werden das aus eigener Kraft schaffen.“ Vielfalt will sie nicht nur darauf reduzieren, wie viele Männer und Frauen in einem Team arbeiten. Merkmale wie Alter, ethnische Herkunft und berufliche Ausbildung zählen für sie ebenfalls.

