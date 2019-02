Menge der Lebensmittelabfälle soll halbiert werden

Nicht nur private Haushalte werfen massenhaft Lebensmittel weg. © dpa

Berlin.Das massenhafte Wegwerfen wertvoller Lebensmittel in Deutschland soll deutlich verringert werden – bei Verbrauchern und Wirtschaft, aber ohne Verbote für Supermärkte. Das Kabinett beschloss dafür gestern eine Strategie von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner, die mehr Informationen, Forschungsförderung und eine Reihe von Maßnahmen auf freiwilliger Basis vorsieht. Die CDU-Politikerin sprach von einer „vereinten Kraftanstrengung“, um Lebensmittelabfälle im Einzelhandel und bei privaten Haushalten bis 2030 zu halbieren.

„Wir alle sind gefragt“, sagte Klöckner. „In Deutschland werfen wir jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel weg.“ Allein in den Privathaushalten seien es 55 Kilogramm pro Kopf im Jahr. In jedem Produkt steckten jedoch Ressourcen: „Wasser, Energie, Rohstoffe, aber auch Arbeitskraft, Sorgfalt – und Herzblut.“ Verbesserungen werden in der ganzen Kette von der Ernte bis zum Teller angestrebt.

Um Verluste zu vermeiden, sollen unter anderem Prozesse in der Wirtschaft verbessert werden. Also etwa passendere Bestellmengen, kleinere und häufigere Warenlieferungen, ein Verteilen von Produkten zwischen Filialen, besondere Preisaktionen. Genaue Zahlen zu den Abfallmengen sind nur schwer zu ermitteln. Klar ist: Nur um die Verbraucher geht es nicht. Eine Studie aus dem Jahr 2012 errechnete, dass etwa ein Viertel der jährlich konsumierten Lebensmittel ohne Getränke auf dem Müll landet: rund elf Millionen Tonnen. Davon entfallen 61 Prozent auf Haushalte, je 17 Prozent auf Industrie und Großverbraucher wie die Gastronomie sowie fünf Prozent auf den Handel. Auch in der Landwirtschaft gibt es Verluste. dpa

