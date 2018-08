Merck-Chef verlangt neues Preismodell für Arzneien

Anzeige

Darmstadt.Der Chef des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck, Stefan Oschmann, fordert neue erfolgsabhängige Bezahlmodelle für Arzneien. Im Gesundheitssystem herrsche noch ein „altes, überkommenes Denken“, bei dem etwa pro Tablette oder Injektion vergütet werde, sagte Oschmann dem „Handelsblatt“. „Ärzte und Kliniken werden dafür bezahlt, was sie tun, und nicht dafür, was sie erreichen“, kritisierte er.

Neue Modelle könnten die Erstattung von Therapien an den Behandlungserfolg bei Patienten koppeln. „Die Vergütung sollte sich viel mehr daran orientieren, was dabei herauskommt.“ Gerade in den USA gibt es eine Debatte über hohe Medikamentenpreise. Präsident Donald Trump hatte internationale Pharmariesen verbal attackiert.

Keine Erhöhungen in den USA

Konzerne wie Pfizer, Novartis, Bayer und Merck hatten daraufhin dort auf Preiserhöhungen verzichtet. „Wir planen derzeit keine Preiserhöhungen in den USA für den Rest des Jahres 2018“, hatte Merck dazu mitgeteilt. Man treffe Preisentscheidungen aber „unabhängig“. Der Darmstädter Konzern erzielte vergangenes Jahr in seiner Arzneisparte in Nordamerika rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz – knapp zehn Prozent der Gesamterlöse.