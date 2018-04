Merck gibt Nasivin und Co. ab

Anzeige

3300 Beschäftigte weltweit

Betroffen vom Verkauf sind weltweit 3300 Mitarbeiter, davon rund 300 in Deutschland. Sie arbeiten ausschließlich in Darmstadt. Der Großteil der Aktivitäten liegt im Ausland, etwa in Werken in Spittal (Österreich) und in Goa (Indien). Ob ein Stellenabbau drohe, konnte eine P&G-Sprecherin nicht sagen. Gespräche mit Arbeitnehmervertretern stünden noch aus.

Die Merck-Sparte umfasst rund 900 Produkte, die in 44 Ländern verkauft werden. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen Umsatz von 911 Millionen Euro. Merck insgesamt kam auf einen Umsatz von gut 15 Milliarden Euro. Eigentlich hatte sich Merck einen Erlös von rund vier Milliarden Euro erhofft. Auf diesen Wert hatten auch Analysten die stark wachsende Sparte geschätzt.

Im Spätsommer hatte der Darmstädter Konzern den Verkauf angekündigt und seitdem offenbar unter anderem mit Nestlè, Reckitt Benckiser und anderen Konzernen verhandelt. Mehrere Interessenten sollen wegen der hohen Preisvorstellung abgesprungen sein – Oschmann zeigte sich gestern trotzdem zufrieden.

Der Erlös von 3,4 Milliarden Euro verschaffe Merck mehr Flexibilität für Investitionen. Vor allem aber sollen damit die Schulden abgebaut werden. Ende 2017 lagen sie netto noch bei 10,1 Milliarden Euro, bedingt vor allem durch die 13 Milliarden Euro teure Übernahme des US-Laborausrüsters Sigma Aldrich vor vier Jahren.

„Belastbare Zusagen“ gefordert

P&G erklärt, das Merck-Portfolio ergänze die eigenen Gesundheitsprodukte, darunter die Zahnbürste Oral-B. Man schätze „das stabile und breit abgestützte Wachstum“ der Merck-Sparte, sagt Chef David Taylor. Die Gewerkschaft IG BCE will nun mit dem US-Unternehmen über „belastbare Zusagen“ für die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und die Zukunft des Merck-Geschäfts sprechen. Bei Procter & Gamble gebe es aber schon hohe Standards für die Beschäftigten.

Mit dem Verkauf kann Merck pünktlich zu den Jubiläumsfeiern endlich gute Nachrichten verbreiten, nachdem das Geschäft zuletzt geschwächelt hatte. Das 1668 gegründete Unternehmen erwartet 2018 nur moderat steigende Umsätze und leichte Rückgänge beim Betriebsgewinn. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018