Merck investiert

Darmstadt.Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat am Stammsitz Darmstadt rund 83 Millionen Euro in ein Tabletten-Verpackungszentrum investiert. Das „Pharma Packaging Center“ soll das alte Gebäude bis Ende 2020 schrittweise ersetzen. Die ersten zwei von acht Verpackungslinien gehen im Februar 2019 in Betrieb, wie Unternehmensvertreter gestern bei der Eröffnung sagten. Die Ausgaben für das Gebäude und die Infrastruktur seien Teil einer größeren Investition von rund einer Milliarde Euro am Standort bis 2020, erklärte Merck-Chef Stefan Oschmann. Er bekannte sich erneut zum Firmensitz: „Darmstadt ist eindeutig der wichtigste Standort, und daran wird sich nichts ändern.“ Im neuen Verpackungszentrum sollen etwa 220 Menschen das ganze Jahr rund um die Uhr arbeiten. lhe

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018